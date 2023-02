Les vitesses de l’iPhone USB-C seront limitées si vous utilisez des câbles non-MFi, affirme le leaker

Ceux d’entre nous qui attendaient avec impatience un iPhone USB-C, afin que nous puissions enfin utiliser un seul jeu de câbles pour tous nos appareils Apple, réaliseront notre souhait dans la gamme iPhone 15 de cette année. Mais un leaker avec un bilan décent avertit qu’il peut y avoir un hic.

ShrimpApplePro, qui a obtenu les bons détails matériels pour l’iPhone 14, dit que nous devrons utiliser une nouvelle gamme de câbles MFi USB-C pour obtenir toutes les fonctionnalités…

Le passage d’Apple à l’USB-C

Apple a commencé son passage à l’USB-C avec les Mac, le MacBook 12 pouces étant le premier modèle à récupérer le nouveau port de l’époque en 2015. L’entreprise s’est lancée dans les ports USB-C du MacBook Pro un an plus tard, avant de revenir un peu en arrière en 2021 en restaurant les emplacements pour cartes MagSafe, HDMI et SD.

L’iPad est passé de Lightning à USB-C en 2018, avec les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces.

Mais l’iPhone a continué à utiliser un port Lightning jusqu’à l’iPhone 14 actuel. Cela devrait changer avec l’iPhone 15, lorsqu’Apple remplacera enfin Lightning par USB-C pour le chargement filaire et le transfert de données.

Prise iPhone USB-C

Cependant, CrevettePommePro – qui a établi sa crédibilité avec Dynamic Island et les fuites de RAM de l’iPhone 14 – dit qu’il y aura un hic.

Ouais usb-c avec MFI se passe. Foxconn déjà dans les accessoires de production de masse comme les EarPods et les câbles […] Les câbles sans MFI seront limités par logiciel en termes de données et de vitesse de charge.

Nous nous attendons déjà à ce que les modèles de base iPhone 15 et iPhone 15 Plus aient leurs vitesses de transfert de données plafonnées à USB 2.0 – tandis que les modèles Pro obtiendront des transferts considérablement plus rapides.

Actu dit que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus conserveront les mêmes vitesses de transfert USB 2.0 que Lightning. Cela indique que les vitesses de transfert de données seront plafonnées à 480 Mbps. Cela poursuit la stratégie d’Apple consistant à diviser davantage la gamme d’iPhone entre les modèles Pro et non Pro. En tant que tel, Actu rapporte que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max (ou Ultra?) Présenteront des vitesses de transfert de données « au moins USB-C 3.2 ou Thunderbolt 3 ». USB-C 3.2 pourrait améliorer les vitesses de transfert de données jusqu’à 20 Gbps, tandis que Thunderbolt 3 augmenterait encore plus à 40 Gbps.

Mais si ce dernier rapport est vrai, les modèles Pro n’obtiendront ces vitesses que si vous utilisez des câbles Apple officiels ou des câbles tiers certifiés MFi. Les vitesses de charge filaire seront également limitées sans câbles approuvés.

Cela pourrait potentiellement signifier que nous ne pouvons pas utiliser tous nos câbles USB-C existants si nous voulons obtenir toutes les fonctionnalités des deux modèles Pro.

Avis de Netcost-security.fr

L’USB-C a toujours été un gâchis, à la fois pour le transfert de données et le chargement. Il s’agit d’un format physique standard, mais les capacités disponibles via les ports et les câbles USB-C sont tout sauf standard.

En ce qui concerne le transfert de données, les mêmes ports et câbles physiques peuvent vous donner n’importe quoi (câbles câblés pour le chargement mais pas les données) jusqu’à 480 Mbps à 40 Gbps. Pour l’alimentation, vous devez savoir si votre câble prend en charge USB-C Power Delivery (USB-C PD) – et si oui, quelle version ?

Apple propose de limiter les vitesses de transfert de données plus rapides aux modèles Pro, comme le suggère Actu, semble probable. Mais exiger des câbles USB-C à puce MFi pour obtenir des vitesses maximales sur ces modèles me semblerait être un pas trop loin. De nombreux clients Apple disposent de câbles USB-C tiers de qualité décente que nous utilisons avec plaisir avec nos Mac et iPad, donc pour qu’Apple fasse demi-tour et nous oblige à les remplacer pour activer les capacités d’un nouvel iPhone 15 brillant. Pro serait une gifle au visage.

Nous espérons vraiment que ce rapport est faux, mais il ressemble de façon inquiétante à Apple ces jours-ci …

Les câbles sans MFI seront limités par logiciel en termes de données et de vitesse de charge – CrevettesApplePro ???? (@VNchocoTaco) 28 février 2023



