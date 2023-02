Comment utiliser les nouveaux « Call Links » de WhatsApp sur l’application Windows

De temps en temps, Meta apporte des fonctionnalités décentes à son application de messagerie WhatsApp. Cette application est très populaire, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique et dans certaines régions d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe. Les utilisateurs du célèbre service de messagerie instantanée peuvent se réjouir car une nouvelle mise à niveau est en cours de déploiement pour le programme natif de Windows. L’option permettant de créer un lien pour rejoindre une conversation est désormais disponible. Pour le moment, cette fonctionnalité est disponible pour certains utilisateurs bêta du service de messagerie instantanée.

Selon WABetaInfo, un site Web qui suit WhatsApp, des liens d’appel arrivent. Voici ce que le site avait à dire

« L’équipe publie une amélioration pour les appels WhatsApp en apportant une nouvelle fonctionnalité : les liens d’appel. Grâce à cette fonctionnalité, n’importe qui peut rejoindre l’appel en ouvrant le lien. Il arrive dans la dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour Windows 2.2307.3.0 sur le Microsoft Store »,

Comment utiliser les liens d’appel WhatsApp

Les utilisateurs peuvent trouver la nouvelle option de lien d’appel WhatsApp dans l’onglet d’appel. Voici comment obtenir un lien

Accédez à la page des appels de l’application pour voir si votre compte WhatsApp a accès à la nouvelle option de connexion d’appel. Sélectionnez le format de contact entre voix et vidéo si vous souhaitez utiliser cette fonction. Après avoir sélectionné le format, il crée automatiquement un lien Copiez l’URL et partagez-la dans vos chats WhatsApp

ou

Appuyez sur l’onglet Appels.

Appuyez sur Créer un lien d’appel.

Sélectionnez votre type d’appel, vidéo ou voix.

Appuyez sur Copier le lien, Envoyer le lien via WhatsApp pour partager dans WhatsApp ou Partager le lien pour le partager dans une autre application.

WhatsApp ‘Call Links’ utilise différents liens pour différents appels

L’URL est toujours différente à chaque fois que vous faites un nouveau lien d’appel, garantissant que personne ne peut rejoindre votre conversation privée sans votre consentement. La fonction de lien d’appel permet de demander facilement à des personnes de rejoindre une conversation WhatsApp sans les ajouter au préalable à vos contacts. Seuls ceux avec qui vous avez partagé le lien peuvent utiliser cette fonction pour des appels ponctuels avec des personnes que vous ne connaissez peut-être pas bien. De plus, c’est un choix flexible car le partage de la connexion s’étend à des parties externes.

Après avoir téléchargé et installé la version bêta de WhatsApp pour Windows 2.2307.1.0 à partir du Microsoft Store, la nouvelle fonctionnalité de lien d’appel a été rendue accessible aux utilisateurs de la version bêta. Sachez que si vous ne voyez pas cette version sur le Microsoft Store, elle sera distribuée à davantage de personnes au cours des prochains jours, selon WABetaInfo.

À propos de WhatsApp

WhatsApp est une application de messagerie qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages texte, des messages vocaux, de passer des appels vocaux et vidéo et de partager du contenu multimédia. Il a été fondé en 2009 par Brian Acton et Jan Koum, et acquis par Facebook en 2014. WhatsApp est disponible sur les plateformes mobiles et de bureau. Il compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde. L’application utilise un cryptage de bout en bout pour garantir que les messages ne sont visibles que par l’expéditeur et le destinataire. Même WhatsApp lui-même ne peut pas accéder au contenu des messages.

En plus de la messagerie individuelle, WhatsApp prend également en charge la messagerie de groupe, permettant aux utilisateurs de communiquer avec plusieurs personnes à la fois. WhatsApp est devenu une plate-forme populaire pour la communication personnelle et professionnelle. Il est largement actif pour tout, du chat occasionnel à la coordination des tâches de travail et à la gestion du support client.

WhatsApp est populaire dans de nombreux pays du monde. Cependant, sa popularité varie selon les régions. Voici quelques exemples:

Inde : WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire en Inde, avec plus de 400 millions d’utilisateurs actifs. Brésil : WhatsApp est également très populaire au Brésil, avec plus de 120 millions d’utilisateurs actifs. Europe : WhatsApp est actif dans de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie et la France. Moyen-Orient : WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire dans de nombreux pays du Moyen-Orient, notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.

Dans l’ensemble, WhatsApp est populaire dans de nombreux pays du monde et c’est principalement pour la communication personnelle, ainsi que pour les entreprises.