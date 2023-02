Les dinosaures ankylosaures pourraient chanter comme des oiseaux, selon une étude

Les paléontologues ont découvert le fossile du plus ancien larynx jamais trouvé, qui appartenait à un ankylosaure qui vivait au Crétacé supérieur. Cela a probablement permis à ces dinosaures de chanter et de faire des cris d’oiseaux.

Les ankylosaures, des dinosaures lourdement blindés et d’apparence indubitable, pourraient probablement chanter comme des oiseaux, émettant des cris forts et aigus comme ceux des « reptiles à plumes », comme le célèbre naturaliste britannique Thomas Huxley a appelé les oiseaux modernes. La raison réside dans la découverte d’un fossile extrêmement significatif, celui du plus ancien larynx jamais trouvé par les paléontologues. Sa structure particulière suggère en effet qu’il pourrait permettre des vocalisations similaires à celles des oiseaux. Les scientifiques ont déterminé que l’organe fossile remonte au Crétacé supérieur (il y a 84 à 72 millions d’années) et appartenait à une espèce d’ankylosaure, Pinacosaurus grangeri, anéantie avec les autres dinosaures non aviaires par l’astéroïde Chicxulub, qui a frappé sur Terre il y a 66 millions d’années.

Fossile de Pinacosaure. Crédit : Wikipédia

Une équipe de recherche internationale dirigée par un scientifique japonais du musée de l’université d’Hokkaido, le Dr Junki Yoshida, qui a collaboré avec deux collègues Yoshitsugu Kobayashi, a déterminé que les dinosaures ankylosaures pouvaient (probablement) faire des appels d’oiseaux et Mark A. Norell, ce dernier de le Muséum d’histoire naturelle de New York. Les trois chercheurs ont analysé en profondeur le fossile du larynx préhistorique, que des études antérieures pensaient être une autre partie du corps. Des investigations plus précises ont permis de démontrer qu’il s’agissait bien d’un larynx, et pas n’importe lequel, mais le plus ancien jamais trouvé.

Crédit : Biologie des communications

Sa structure particulière suggère qu’il n’a pas servi à maintenir la glotte – l’espace entre le pharynx et la trachée qui se ferme pour empêcher le passage des aliments dans les voies respiratoires – fermée, mais est restée ouverte, permettant à ces splendides animaux de réguler le flux d’air comme se produit chez les oiseaux. Par conséquent, ils auraient pu moduler le son et donc chanter et émettre des cris particuliers. Ils n’étaient peut-être pas « accordés » comme les rossignols, mais peut-être que leurs vocalisations étaient fortes et aiguës comme celles des hérons. Rappelons que les oiseaux utilisent la syrinx pour chanter, un organe autre que le larynx (utilisé pour la protection des voies respiratoires, la vocalisation et la respiration) ; cependant celle de l’ankylosaure ressemble à la structure du syrinx, qui n’a jamais été identifiée chez les dinosaures non aviaires.

Crédit : Biologie de la communication

Plus précisément, le Dr Yoshida et ses collègues ont observé que le larynx de Pinacosaurus grangeri comporte un cricoïde et un aryténoïde comme cela se produit chez les reptiles non aviaires, mais est « spécialisé avec l’articulation cricoïde-aryténoïde solide et cinétique, le processus aryténoïde proéminent, le long aryténoïde , et le cricoïde agrandi », comme expliqué dans le résumé de l’étude. Ce sont ces caractéristiques anatomiques qui indiquent la régulation du flux d’air et donc la modulation des cris similaires à ceux des oiseaux modernes.

C’est une découverte très intéressante car elle peut aider les paléontologues à mieux comprendre comment les organes responsables de l’appel ont évolué, et il est certainement fascinant de penser à ces animaux pendant qu’ils chantent. Ce qui est certain, ou du moins hautement probable, c’est que les ankylosaures utilisaient ces appels pour des interactions intraspécifiques et interspécifiques, comme, par exemple, pour chercher un partenaire ou signaler la présence de prédateurs, qu’ils pourraient contraster avec l’armure extrêmement robuste et la massue létale présente à la base de la queue. Les détails de la recherche « Un larynx d’ankylosaure fournit des informations sur la vocalisation d’oiseau chez les dinosaures non aviaires » ont été publiés dans la revue Communications Biology.

