300W : Ce nouveau chargeur peut recharger votre smartphone en seulement 5 minutes

Redmi, filiale du géant chinois de l’électronique Xiaomi, a encore une fois fait le buzz dans l’industrie des smartphones avec l’annonce de sa technologie de charge rapide de 300W. Cette nouvelle survient seulement quatre mois après que la marque a dépassé pour la première fois le seuil de 200 W, indiquant une poussée continue pour des capacités de charge encore plus rapides.

La société a révélé qu’un smartphone Redmi Note 12 Discovery modifié avait été utilisé pour démontrer la technologie dans un environnement contrôlé. La batterie de 4 100 mAh de l’appareil a été chargée de 0 à 100 % en moins de cinq minutes, établissant un nouveau record de vitesse de charge.

300W peuvent recharger votre smartphone en seulement 5 minutes

Dans une vidéo publiée par Redmi et téléchargée par Notebookcheck, plus de détails sur la technologie ont été fournis. Le téléphone a atteint 50 % de charge en seulement 2 minutes et 11 secondes. Alors que la batterie a été complètement chargée en seulement cinq minutes. Il convient de noter, cependant, que la demande de 300 W est légèrement inférieure. Le smartphone atteignant un pic de 290 W pendant environ trois secondes avant de réduire à des taux de charge légèrement moins puissants. Ceci est dû à des raisons de sécurité, car 300 W est le maximum théorique que le chargeur et la batterie peuvent atteindre.

L’adaptateur pour la technologie est doté de la technologie Double GaN et dispose de plus de 50 protections de sécurité. Le tout en conservant une taille compacte, selon Redmi. Bien que la marque n’ait pas révélé quand les consommateurs peuvent s’attendre à voir des smartphones dotés de cette technologie arriver sur le marché, il est clair que Xiaomi fait des progrès significatifs dans les capacités de charge rapide.

La possibilité de recharger un smartphone en quelques minutes est sans aucun doute une caractéristique attrayante pour de nombreux consommateurs. Surtout ceux qui dépendent fortement de leurs appareils tout au long de la journée. Cependant, il est essentiel de prendre en compte les inconvénients potentiels de ces vitesses de charge rapides.

D’une part, charger une batterie à des vitesses aussi élevées peut entraîner une surchauffe, ce qui peut endommager l’appareil. De plus, l’utilisation fréquente de la technologie de charge rapide peut entraîner une dégradation plus rapide de la batterie. Cela indique que les utilisateurs peuvent avoir besoin de remplacer leurs piles plus fréquemment que d’habitude.