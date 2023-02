D’ici 2060, 30% des ours polaires risquent de disparaître : le WWF met en garde

A l’occasion de la Journée internationale de l’ours polaire, le WWF rappelle à quel point l’espèce est menacée par le changement climatique. 30% des spécimens pourraient disparaître dans 35 ans, mais l’ours risque de disparaître d’ici 2100.

La Journée mondiale de l’ours polaire est célébrée le 27 février, le plus grand prédateur terrestre et symbole des espèces menacées par le changement climatique. L’habitat naturel du majestueux plantigrade, presque entièrement inclus dans le cercle polaire arctique, est en effet soumis à un intense processus de désintégration dû au réchauffement climatique, qui fait fondre la glace à une vitesse effrayante. Selon les données citées par le WWF dans un communiqué de presse, en effet, tous les dix ans, 13% de la banquise arctique disparaît, indispensable à la survie de l’ours polaire (Urusus maritimus). Pas étonnant que l’espèce soit considérée comme l’une des plus menacées par les émissions de CO2 (dioxyde de carbone), principal gaz à effet de serre d’origine anthropique. Environ 2 millions de kilomètres carrés de glace de mer arctique ont été perdus au cours des quatre dernières décennies et d’ici 2050, ils pourraient disparaître complètement pendant l’été.

Le WWF souligne que si la fonte des glaces se poursuit avec cette tendance, on estime que d’ici 35 ans (c’est-à-dire avant 2060) environ 30% de la population de cette espèce risque de disparaître. Comme il y a actuellement entre 22 000 et 31 000 ours polaires vivant à l’état sauvage, d’ici quelques décennies, il pourrait y avoir entre 7 000 et 10 000 ours polaires de moins. Mais le scénario esquissé par un groupe de recherche international dirigé par des experts de l’Université de Toronto – Scarborough est encore pire, étant donné qu’il prédit l’extinction de l’espèce d’ici la fin du siècle. Dans l’article « La durée de la saison de jeûne fixe des limites temporelles pour la persistance globale de l’ours polaire » publié dans Nature Climate Change, les scientifiques ont déterminé que, dans un scénario de réchauffement climatique de +3,3°C au-dessus de la moyenne préindustrielle, il n’y aurait pas plus suffisant ressources pour subvenir aux besoins énergétiques des jeunes, condamnant de fait l’espèce à l’extinction.

Sans glace de mer, de plus, les ours polaires sont obligés de nager plus longtemps et plus loin pour atteindre les plates-formes gelées restantes où ils chassent leurs proies (principalement des phoques). Ils y arrivent fatigués et amaigris, avec peu de réserves de graisse, insuffisantes pour permettre même l’élevage d’un seul petit. Au printemps, lorsque les phoques sont plus abondants, les ours sont plutôt obligés de rester plus longtemps sur terre, précisément à cause du manque de glace de mer. Les difficultés d’accès à d’autres spécimens catalysent également la consanguinité, avec tous les dangers que cela comporte en termes de variabilité génétique. Les femelles ont également plus de difficultés à trouver des tanières convenables où élever les petits qu’elles parviennent encore à mettre bas, en raison d’un environnement de plus en plus hostile pour survivre. Pour cette raison, de nombreux ours polaires ont commencé à errer de plus en plus vers les terres intérieures, avec des raids sur les villages proches du cercle polaire arctique.

Le cas d’Ittoqqortoormiit, une ville de l’est du Groenland, est emblématique, où le WWF a mis en place diverses patrouilles pour mettre les habitants à l’abri des incursions de grands prédateurs, attirés par exemple par les ordures. Le WWF souligne que 75 ours ont été enlevés depuis 2015, un nombre qui augmentera considérablement à l’avenir, parallèlement à la disparition de la banquise. Et ce ne sont pas seulement la fonte des banquises qui menacent ces merveilleux animaux. L’extraction de pétrole et de gaz, la diffusion de pesticides et d’autres substances toxiques sont autant de facteurs qui peuvent compromettre davantage à la fois leur santé et l’habitat extrêmement fragile, rapprochant les plantigrades de la disparition.

Heureusement, les nouvelles sur les ours polaires ne sont pas toujours mauvaises. En 2018, par exemple, une population inconnue et saine a été découverte dans la zone de la mer des Tchouktches, entre l’Alaska et la Sibérie. Les scientifiques ont observé plus de 3 000 spécimens, bien nourris et avec un bon taux de reproduction. Une lueur d’espoir dans l’océan de nouvelles négatives sur le rythme de la fonte des glaces et l’impact du réchauffement climatique sur les pôles, qui est plus du double de celui d’autres régions de la Terre.

L’ours polaire est actuellement classé comme vulnérable (code VU) sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), de plus en plus proche du danger d’extinction, mais nous pouvons toujours sauver cette espèce et d’autres merveilleuses espèces, ainsi que nous-mêmes , réduisant fortement et rapidement les émissions et la consommation de gaz à effet de serre.

