Nubia Pad 3D – La première tablette 3D à œil nu au monde – Sortie

Le MWC 2023 est l’endroit idéal pour montrer ce que vous pouvez faire. C’est pourquoi des marques du monde entier viennent à Barcelone pour se montrer. ZTE et sa sous-marque, Nubia, ne font pas exception. Aujourd’hui, ce dernier a dévoilé de nombreuses nouveautés dans diverses catégories. Il y avait de nouveaux smartphones, des produits IoT, des lunettes AR intelligentes et bien plus encore. Mais nous aimerions souligner la première tablette 3D à l’œil nu appelée Nubia Pad 3D.

Faits marquants du tapis Nubia 3D

Le Nubia Pad 3D a une IA intégrée. Il a été développé par ZTE et une société de R&D de technologie 3D à l’œil nu appelée Leia Inc. Cette dernière a apporté une technologie d’affichage 3D ainsi qu’un moteur de traitement IA. Ces deux permettent à la tablette d’afficher du contenu 3D. Dans le même temps, la tablette prend en charge le suivi du visage AI. Une autre fonctionnalité qui mérite d’être mentionnée est la photographie AI, qui permet la photographie 3D avant et arrière. Vous pouvez donc utiliser cette tablette pour créer de l’art AI 3D.

La tablette utilise la technologie AI Engine Super Bionic Eye. Il est livré avec des capteurs 8MP et 16MP. Basé sur un algorithme d’apprentissage en profondeur (deep learning) de réseau neuronal, il peut réaliser une conversion en temps réel 2D et 3D complète.

À l’avant de la tablette se trouve un écran 2,5K de 12,4 pouces. Il y a quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Il dispose d’un riche écosystème de contenu 3D, permettant aux utilisateurs de profiter du premier chat vidéo amélioré en 3D de l’industrie, du cinéma 3D privé et des jeux 3D immersifs. Sous le capot, le Nubia Pad 3D est propulsé par la puce Snapdragon 888. La batterie 9070 mAh prend également en charge une charge rapide de 33 W.

Depuis de nombreuses années, on se plaint qu’aucune tablette Android ne peut rivaliser avec l’iPad d’Apple. La nouvelle tablette Nubia ne peut pas remplir ce rôle. Mais ce qu’il offre est unique. Nous pensons donc que cela pourrait attirer l’attention. Il n’y a toujours pas d’informations sur les prix et la date d’expédition.