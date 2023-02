Tecno lance sa technologie de coloration Chameleon au MWC

La première de la nouvelle technologie de coloration Chameleon de Tecno marque la grande ouverture de la société au Mobile World Congress. Il peut générer une large gamme de motifs de couleurs en appuyant sur un déclencheur. Cette technologie peut être ajoutée à l’arrière d’un appareil comme un téléphone portable pour lui donner plus de beauté. Une grille de matériau de prisme submicronique est utilisée dans la technologie de coloration Chameleon. Il utilise également une technique de coloration de prisme à contrôleur électrique à spectre complet. De plus, cette technologie change de direction lorsqu’un champ électrique est appliqué. Le matériau peut diffuser la lumière dans une variété de longueurs d’onde en régulant soigneusement l’orientation du prisme. Il crée donc une impression d’une large gamme de teintes irisées.

Pour être explicite, la substance ne fonctionne pas comme un moniteur. Il n’émet également aucune lumière. Au lieu de cela, il disperse la lumière de sa surface, lui donnant de la couleur. Le logiciel de l’appareil vous permet de sélectionner directement parmi un total de 1600 teintes différentes pour l’arrangement de prisme submicronique. Ou cela peut varier instantanément en fonction du niveau de la batterie, de la musique ou des notifications. Les utilisateurs peuvent le faire jusqu’à 2 millions de fois. Cela le rend assez durable même avec de multiples changements au cours d’une journée.

Conception de prototypes

Le matériau a un temps de décalage de teinte de 0,03 seconde. Il utilise également très peu d’énergie; 100 changements au cours d’une journée consomment autant d’énergie que le visionnage d’un film de 5 minutes. Les dos qui changent de couleur ne sont pas nouveaux pour Tecno. Le Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition a été introduit par la société l’année dernière. Son panneau arrière utilisait la technologie des photoisomères polychromatiques et pouvait changer de couleur lorsqu’il était soumis aux rayons UV du soleil. Bien que la nouvelle technologie de coloration Chameleon n’ait pas encore trouvé sa place dans un appareil prévu, il est possible que la société lance un téléphone mobile avec la technologie le plus tôt possible.