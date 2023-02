Parce que les experts disent que l’élévation du niveau de la mer est plus proche que prévu

La perte irréversible des calottes glaciaires de l’Antarctique occidental et du Groenland sera imminente si le réchauffement climatique n’est pas maintenu en dessous de 1,8°C.

Le point de basculement climatique pourrait être plus proche que prévu. C’est l’avertissement d’une équipe internationale d’experts qui ont analysé la relation entre la fonte des glaciers des deux pôles et leur influence sur les processus océaniques, notant que la perte irréversible des calottes glaciaires de l’Antarctique occidental et du Groenland et la conséquence l’accélération de l’élévation du niveau de la mer sera imminente si le réchauffement climatique n’est pas maintenu en dessous de 1,8°C au-dessus des niveaux préindustriels.

Dans l’étude, publiée dans Nature Communications, les scientifiques estiment que l’effondrement ne peut être évité que si la neutralité climatique – le « zéro net », c’est-à-dire l’équilibre entre les émissions nocives produites par les activités humaines et leur élimination de l’atmosphère – sera atteint d’ici 2060. « Si nous manquons cet objectif, les calottes glaciaires fondront à un rythme accéléré », a déclaré le professeur Axel Timmermann, co-auteur de l’étude et directeur du Center for Climate Physics de l’Institute for Basic Science (IBS). de Busan, Corée du Sud – . Si nous n’agissons pas, la fonte des calottes glaciaires fera monter le niveau de la mer d’au moins 100 cm au cours des 130 prochaines années. Cette augmentation s’ajouterait à d’autres contributions, telles que la dilatation thermique de l’eau des océans. »

Élévation du niveau de la mer (SL) due à la perte des calottes glaciaires de l’Antarctique et du Groenland et des cartes de la calotte glaciaire de l’Antarctique pour 2150 selon différents scénarios d’émissions de GES (SSP1–1,9, fortes réductions d’émissions ; SSP2–4,5, réductions d’émissions moyennes ; SSP5–8,5, faibles réductions d’émissions). Crédit : Institut des sciences fondamentales, Jun-Young Park

Les calottes glaciaires réagissent au réchauffement atmosphérique et océanique de manière retardée et souvent imprévisible. Auparavant, les scientifiques ont souligné l’importance de la fonte se produisant sous la surface de l’océan, estimant qu’il s’agissait d’un processus clé pouvant déclencher la perte de masse de glace des principales calottes glaciaires de l’Antarctique. Cependant, les nouvelles simulations suggèrent que l’étendue de ces processus a peut-être été surestimée. « Nous avons observé que les changements dans la glace de mer et la circulation atmosphérique autour de l’Antarctique jouent également un rôle crucial dans le contrôle de la quantité de fonte des glaces, affectant les projections globales du niveau de la mer », ont déclaré les chercheurs.

Fonte des calottes glaciaires et du niveau des mers

Le niveau mondial de la mer a déjà augmenté en moyenne d’environ 20 centimètres au cours du siècle dernier. L’accélération calculée par les universitaires mettrait une personne sur 10 en danger direct, comme l’a également souligné le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres dans son récent discours au Conseil de sécurité à New York. « Pour les centaines de millions de personnes qui vivent dans les petits États insulaires en développement et dans d’autres zones côtières basses du monde, l’élévation du niveau de la mer est un torrent de malheurs », a déclaré António Guterres. Nous assisterions à un exode massif de populations entières à l’échelle biblique. »

Certains de ces effets sont déjà visibles sous la forme d’événements climatiques inédits, tels que des pluies au Groenland et des augmentations clairement détectables des fluctuations de l’eau de fonte sur la plate-forme antarctique. Mais limiter le réchauffement climatique à 2°C au-dessus des niveaux préindustriels ne suffira pas à ralentir le taux global d’élévation de la mer au cours des 130 prochaines années, selon de nouveaux calculs des chercheurs. « Ce n’est que dans un scénario d’atténuation plus agressif, en maintenant les températures en dessous de 1,5 ° C, que cette accélération rapide peut être évitée. »

À l’inverse, dans les scénarios à faibles émissions, la perte des calottes glaciaires de l’Antarctique occidental et du Groenland contribuera chacune d’environ 60 à 70 cm à l’élévation moyenne du niveau de la mer au cours des 130 prochaines années, avec un impact sévère – comme l’a observé Guterrez – sur les mégapoles sur tous les continents, y compris les centres urbains tels que Le Caire, Mumbai, Shanghai, Londres, Los Angeles, New York et Buenos Aires.

L’étude souligne la nécessité de développer des modèles plus complexes qui capturent les différentes composantes du climat, ainsi que leurs interactions entre les calottes glaciaires, les icebergs, les océans et l’atmosphère. De plus, soulignent les chercheurs, de nouveaux programmes d’observation sont nécessaires pour limiter la représentation des processus physiques dans les modèles du système terrestre, en particulier dans les régions très actives, comme le glacier Pine Island en Antarctique.

« L’un des principaux défis de la simulation de l’évolution des glaciers sera de prendre en compte même les processus à petite échelle qui peuvent jouer un rôle crucial dans la réponse à plus grande échelle de la calotte glaciaire et les projections correspondantes du niveau de la mer », a ajouté le professeur Timmermann. – . Nous devons non seulement inclure la relation entre tous les composants, comme dans notre étude, mais aussi simuler la dynamique à la résolution spatiale la plus élevée possible ».

