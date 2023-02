Le framework d’application .NET 8 améliorera le prise en charge du cloud et de Linux

En contexte : La technologie .NET Framework fait partie de la plate-forme Windows depuis l’ère NT 4.0/XP, offrant aux développeurs un environnement intégré (bibliothèque de classes, interopérabilité des langages, moteur d’exécution/d’exécution) pour écrire facilement des applications spécifiques à Windows. L’environnement a été remplacé par .NET (Core), qui est une technologie multiplateforme prenant en charge tous les principaux systèmes d’exploitation de bureau et mobiles disponibles aujourd’hui.

Quelques mois après la sortie de .NET 7, Microsoft travaille déjà sur la prochaine version de son framework géré open source pour le développement de logiciels et d’applications. .NET 8 sera finalisé fin 2023, il reste donc beaucoup de temps aux développeurs pour s’adapter et assimiler tous les changements sur lesquels l’entreprise travaille actuellement. Néanmoins, un premier aperçu de la nouvelle plate-forme est déjà disponible pour les premiers utilisateurs et les aficionados expérimentés de .NET.

Lors de l’annonce de .NET 8 Preview 1, Jeremy Likness, responsable principal du programme Microsoft, a souligné les résultats remarquables obtenus en novembre 2022 avec la sortie de .NET 7. La réécriture Foss (Free Open Source Software) du .NET Framework original est désormais un plate-forme qui peut fournir un support natif pour le jeu d’instructions ARM64 (c’est-à-dire, les appareils mobiles) et un support amélioré sur Linux. De plus, le SDK .NET MAUI (Multi-platform App UI) peut aider à créer des applications mobiles et de bureau multiplateformes à partir de la même base de code.

La version .NET 7 est le résultat d’une collaboration entre l’équipe .NET et une communauté de plus de 10 000 membres fournissant plus de 28 000 contributions, a déclaré Likness. Pour .NET 8, l’objectif de Microsoft est de permettre aux développeurs de transférer rapidement leurs applications dans le cloud, de faciliter la gestion de l’expérience complète de bout en bout (du développement local à l’intégration et au déploiement) et la mise en œuvre d’architectures de microservices.

Le premier aperçu de .NET 8 apporte déjà des changements intéressants et remarquables à la plate-forme .NET, avec une prise en charge étendue des fonctionnalités NativeAOT. La compilation Ahead-of-Time (AOT) a été introduite pour la première fois dans .NET 7 et peut avoir un impact significatif sur les performances des applications .NET avec une empreinte mémoire réduite et un temps de démarrage amélioré.

La version .NET 8 améliorera également le prise en charge des images de conteneurs, en mettant à jour la distribution Linux par défaut vers Debian 12 et en donnant aux développeurs la possibilité d’exécuter des images avec des utilisateurs non root. Les paramètres d’accès root complet sont souvent conservés en production, a expliqué Microsoft, mais ils ne constituent pas toujours la meilleure approche. .NET 8 améliorera également le prise en charge de JSON, fournira de nouveaux types dans les bibliothèques principales et sera « compilable » sur Linux directement à partir du référentiel dotnet/dotnet.

Likness a déclaré que .NET 8 Preview 1 témoigne de « la puissance de la collaboration » entre une équipe diversifiée d’ingénieurs chez Microsoft et une « communauté open source très engagée ». Le travail acharné et le dévouement de la communauté apportent de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans .NET 8, et Microsoft est clairement reconnaissant pour tout ce travail (gratuit) que l’entreprise peut intégrer dans sa plate-forme de développement.

