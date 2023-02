POCO dévoile ses plans pour 2023 au MWC

Le MWC 2023 a officiellement débuté à Barcelone et l’édition de cette année est assez spéciale. Cette fois-ci, il y a beaucoup plus de marques présentes maintenant que la pandémie est efficacement contrôlée. Hier, nous avons vu les débuts de la série Xiaomi 13 pour les marchés mondiaux, mais la société a apporté plus que de simples produits phares. La marque indépendante POCO de Xiaomi participe également au MWC 2023. Bien qu’il n’y aura pas de nouvelles versions de produits, POCO est là pour divulguer (via un communiqué de presse) certains détails de sa stratégie pour 2023. La société en profite également pour présenter le récent a publié POCO X5 et X5 Pro.

POCO partage les détails de ses plans pour 2023 au MWC

Lors d’un atelier médiatique organisé au MWC, le porte-parole de POCO, Angus Ng, responsable du marketing produit chez POCO Global, partagera quelques détails sur la stratégie de la marque. Bien sûr, POCO conservera l’extension mondiale qui est devenue l’année dernière. Selon Ng, des recherches récentes montrent que les consommateurs sont très orientés vers la technologie. Pour cette raison, ils ne sont pas facilement emportés par le battage médiatique des nouveaux produits. Au lieu d’acheter quelque chose simplement parce que c’est nouveau, de nos jours, les consommateurs recherchent un bon rapport qualité-prix. la marque veut donner des options aux consommateurs dans la gamme du rapport qualité-prix.

La marque déclare également que l’écart entre les téléphones de milieu de gamme et les produits phares haut de gamme se réduit. Pour cette raison, il sera plus facile de proposer des appareils avec d’excellentes spécifications à un prix inférieur. POCO vise à continuer à développer de bons smartphones dans la gamme de 300 $ qui offrent de nombreuses bonnes spécifications. L’objectif de la marque est de fournir des photographies, des jeux et des divertissements de haute qualité à bas prix. La marque a recueilli les commentaires de nombreux utilisateurs et est convaincue qu’elle peut offrir beaucoup plus en 2023.

Les participants à l’événement sont invités à visiter la botte POCO au MWC 2023. Là, la société présentera les POCO X5 et POCO X5 Pro. Les deux sont deux versions récentes pour les marchés mondiaux. Le POCO X5 Pro apporte le processeur Snapdragon 778G, un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un appareil photo de 108 MP au segment de milieu de gamme. De plus, il dispose d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le vanilla X5 5G est un téléphone de milieu de gamme polyvalent avec le Snapdragon 695, un écran OLED et une charge rapide de 33 W.

L’entreprise a placé son lion POCO pour accueillir les visiteurs. Ceux qui assisteront au kiosque de l’entreprise auront la chance de gagner de beaux prix. Il convient de noter que la marque est censée lancer une nouvelle variante X5 GT et un nouveau produit phare de la série POCO F5. Malheureusement, il n’y a aucune allusion aux nouveaux appareils du MWC 2023.