La Russie a lancé une navette de sauvetage pour 3 astronautes à bord de l’ISS

Crédit : NASA/Roscomos

La Russie a lancé avec succès la navette de sauvetage pour trois membres d’équipage de la Station spatiale internationale : l’astronaute américain de la NASA Frank Rubio et deux cosmonautes de ROSCOMOS (Agence spatiale russe) Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin. Depuis plus de deux mois, en effet, en raison de l’endommagement de la navette MS-22 – touchée par un petit météoroïde le 14 décembre – ils se sont retrouvés sans « canot de sauvetage » sûr. En cas d’évacuation d’urgence de l’ISS, en effet, au moins les deux Russes auraient dû monter à bord d’un véhicule ayant subi une importante perte de liquide de refroidissement, avec le risque de températures insupportables lors de la rentrée. C’est précisément pour cette raison qu’il a été décidé d’envoyer une navette de remplacement après une période d’évaluation qui a duré des semaines.

La navette sans pilote Soyouz MS-23 a décollé avec succès à 02h01 GMT le vendredi 24 février depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, qui est exploité par la Russie. Le décollage a été parfait, comme l’a indiqué le porte-parole de la NASA, Rob Navias, commentant le lancement sur le flux en direct de NASA TV. « Une ascension classique en orbite pour le Soyouz MS-23. Un voyage en orbite parfait pour le véhicule qui ramènera à la maison Frank Rubio, Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin d’ici la fin de l’année », a commenté Navias. Si tout se passe comme prévu, la navette devrait s’amarrer à la station spatiale à 02h01 le dimanche 27 février. Il est sans pilote, mais transporte environ 430 kilogrammes de matériel et de fournitures à bord, ainsi qu’un ours en peluche utilisé par les ingénieurs pour surveiller la microgravité.

Malgré la navette spatiale de sauvetage, Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin et Frank Rubio ne reviendront pas sur Terre en mars, comme ils le feraient MS-22. Un équipage n’étant pas arrivé pour les remplacer, ils devront en effet rester encore au moins six mois à bord du laboratoire orbital. Selon les avances, ils devraient revenir en septembre, mais il n’y a pas de confirmations officielles. Leur mission n’était initialement que de 3 mois, mais en raison du problème, elle sera prolongée à au moins 9.

Cette longue période en orbite sera très probablement exploitée par les médecins pour étudier les conséquences de la micropesanteur, compte tenu des longs voyages vers Mars qui durent plusieurs mois. Les effets sur la masse osseuse et musculaire sont connus – ce n’est pas un hasard si les astronautes sont toujours accompagnés au bras et en fauteuil roulant une fois sur Terre – mais aussi les mutations liées aux maladies cardiovasculaires et au cancer. Pour les voyages vers la planète rouge, les risques de rayonnement cosmique potentiellement mortel doivent également être évalués.

Comme précisé par Space.com, environ 24 heures après l’arrivée du MS-23 sans équipage, le SpaceX Crew-Dragon 6 accostera également sur la Station spatiale internationale, embarquant quatre autres astronautes.

