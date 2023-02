Exposition de l’étui de protection pour téléphone portable Xiaomi 13 Ultra

La version mondiale de la série Xiaomi 13 sera officielle au MWC 2023. Cependant, la série Xiaomi 13 manque évidemment d’un modèle, le modèle Xiaomi 13 Ultra. Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, confirme qu’il n’y aura pas de série Xiaomi 13S. Cependant, il était qu’il y aura un super grand modèle Xiaomi 13 Ultra. Le Xiaomi 12S Ultra est sorti en juillet 2022 et il y a déjà des signes du Xiaomi 13 Ultra de nouvelle génération. Récemment, Techgoing a dévoilé la coque de protection du Xiaomi 13 Ultra. Les images divulguées révèlent que cet appareil sera livré avec un énorme module de caméra circulaire. Le langage de conception global est similaire à celui du Xiaomi 12S Ultra. Il est également difficile de passer à côté du fait qu’il y a de nombreux trous dans le boîtier.

L’image du boîtier est également similaire au rendu précédent du Xiaomi 13 Ultra. Selon les rapports, le Xiaomi 13 Ultra sera officiel en mars ou avril de cette année, et la principale caractéristique sera l’imagerie Leica. Selon les rapports précédents, le nouveau Xiaomi 13 Ultra utilisera un écran incurvé Samsung 2K E6. Sous le capot, il y aura une puce phare Snapdragon 8 Gen 2 pour alimenter l’appareil. Le capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce sera conservé, mais de nouvelles fonctionnalités de stabilisation seront ajoutées. Les quatre caméras arrière prennent en charge la mise au point automatique, et il y aura également un capteur lidar dToF (temps de vol direct, temps de vol direct).

Tête de charge rapide Xiaomi 13 Ultra 90W

En décembre de l’année dernière, Xiaomi a lancé sa dernière série phare, la série Xiaomi 13, qui comprend les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. En attendant la sortie officielle du Xiaomi 13 Ultra, plus d’informations sur cet appareil sortent. Une nouvelle information concernant le chargeur de cet appareil est récemment tombée dans le domaine public. Le chargeur Xiaomi d’une puissance maximale de 90W est récemment apparu sur la plateforme Xianyu. Il prend en charge une sortie maximale de 20 V 4,5 A, ce qui est conforme aux spécifications précédemment certifiées. Ce chargeur confirme essentiellement que le Xiaomi 13 Ultra sera bientôt lancé.

Avec cette charge rapide de 90W, le Xiaomi 13 Ultra aura une longueur d’avance sur le Xiaomi 12S Ultra qui ne supporte que la charge rapide de 67W. Bien que la spécification de charge rapide de 90 W ne semble pas avoir beaucoup d’avantages dans la situation actuelle de centaines de watts à chaque tour, elle peut grandement améliorer l’expérience de charge rapide pour un produit phare de très grande taille qui doit prendre en compte tous les aspects des performances optimales. .

Xiaomi 13 Ultra – autres spécifications

Selon les rapports disponibles, le Xiaomi 13 Ultra utilisera un écran incurvé Samsung 2K E6. Cet appareil utilisera une puce supérieure (SD8 Gen2) et utilisera jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Il convient de noter que c’est également le seul modèle de la série Xiaomi 13 à utiliser jusqu’à 16 Go de grande mémoire. La conception d’apparence générale du module de caméra arrière continuera le style de conception de l’énorme module vidéo de 1 pouce du précédent Xiaomi 12S Ultra.

Dans le département de la caméra, cet appareil sera livré avec un capteur 50MP entièrement mis à niveau. Il utilisera également un téléobjectif périscope 120x (stabilisation d’image optique OIS intégrée). Avec ces spécifications, les performances de la caméra valent la peine d’être attendues. De plus, l’appareil continuera d’utiliser du cuir ordinaire et proposera une nouvelle palette de couleurs. D’après les rapports jusqu’à présent, ce téléphone phare arrivera en mars-avril.

Le produit phare de la vidéo Xiaomi 13 Ultra est en route : le nom de code Ishtar

Le Xiaomi 12S Ultra est le premier produit phare haut de gamme après la coopération entre Xiaomi et Leica. Après environ six mois, Xiaomi Wang Teng et Lei Jun ont déclaré que l’appareil était entré dans la dernière étape de son cycle de vie. La sortie des Xiaomi 13 et 13 Pro laisse espérer qu’il y aura un modèle Ultra. Il est maintenant clair que le vaisseau amiral arrivera au premier semestre. Lors du même événement de lancement, la société lancera d’autres produits intéressants.

Le célèbre blogueur technologique Weibo @DCS révèle que le nom de code du nouveau produit phare de Xiaomi est « Ishtar ». Cet appareil a un numéro de modèle enregistré 2304FPN6DC. « Ishtar » est la déesse babylonienne de la nature et de la récolte – Ishtar, également la déesse de l’amour, de la fertilité et de la guerre, et parfois un symbole de Vénus.

À en juger par les informations fournies par @DCS, une autre tablette électronique déposée utilise la puce Qualcomm Snapdragon 8+, nommée Liuqin, et devrait être Mi Pad 6 Pro. Le Xiaomi 13 Ultra sera équipé d’optiques Leica, tout comme les autres modèles Xiaomi 13. Cet appareil peut également être livré avec un capteur de semelle extérieure IMX989 de 1 pouce. Cependant, il ne sera pas au même niveau que le Xiaomi 12S Ultra, cet appareil apportera des mises à niveau décentes. À l’heure actuelle, d’autres détails de ce téléphone sont toujours dans un état de confidentialité, il ne peut donc pas en divulguer plus. Cependant, nous savons déjà que cet appareil sera livré avec un écran 2K et un SoC phare.

Tampons Xiaomi

Par ailleurs, il est rapporté que Xiaomi développe les produits successeurs du Xiaomi Pad 5, notamment le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi 6 Pro. Comme nous l’avons dit plus tôt, les noms de code de ces appareils sont pipa et liuqin. Ces tablettes seront livrées avec les puces Qualcomm Snapdragon 870 et Snapdragon 8+ respectivement. Le Xiaomi Pad 6 Pro peut également être équipé d’un écran AMOLED 120 Hz avec une résolution de 1880 × 2880 pixels. Cet appareil peut également être équipé de quatre haut-parleurs et d’une configuration arrière à double caméra. Cependant, le Xiaomi Pad 6 Pro avec le numéro de modèle M81 ne sera disponible qu’en Chine.