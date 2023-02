Oppo lance Android 13 Beta pour Reno6, Reno5 et Reno5 Marvel Edition

Oppo continue de déployer des mises à jour bêta et stables d’Android 13 pour ses appareils. Trois autres téléphones Oppo reçoivent désormais la version bêta de ColorOS 13 basée sur Android 13. La liste des appareils comprend l’Oppo Reno 5, l’Oppo Reno 5 Marvel Edition et l’Oppo Reno 6.

Plus tôt ce mois-ci, la société a partagé la feuille de route ColorOS 13 pour ce mois. Et selon la feuille de route, les trois téléphones étaient censés recevoir la mise à jour bêta le 28 février, ce qui indique que la société est en avance sur le calendrier.

Les modèles Pro du Reno 5 et du Reno 6 ont déjà reçu la mise à jour Android 13, et il est donc maintenant temps pour les modèles standard. Le programme bêta Android 13 pour Reno 5, Reno 5 Marvel Edition et Reno 6 est disponible en Indonésie. Et il devrait être bientôt disponible dans d’autres régions.

Le programme bêta est ouvert à des utilisateurs limités et la limite est de 5000 sièges pour Reno6 et de 5000 sièges pour les deux autres téléphones. Les utilisateurs disposant de téléphones éligibles peuvent postuler au programme bêta du 24 février au 3 mars.

Il existe de nombreuses raisons d’essayer la mise à jour bêta et beaucoup non. Les mises à jour bêta peuvent contenir des bugs majeurs, mais en même temps, elles contiennent également de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Certaines des principales fonctionnalités de ColorOS 13 et Android 13 sont la conception aquamorphique, des animations améliorées, de nouvelles icônes d’application, la prise en charge de gros widgets et d’un grand dossier sur l’écran d’accueil, la préférence de langue de l’application, l’autorisation de notification pour chaque application et de nombreuses autres fonctionnalités. Outre les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez également vous attendre à une mise à jour au niveau du correctif de sécurité.

Si vous êtes un utilisateur d’Oppo Reno5, Reno 5 Marvel Edition ou Reno 6 en Indonésie, vous pouvez opter pour le programme bêta Android 13. Mais avant cela, vous devez vous assurer que votre téléphone est mis à jour avec la dernière version officielle C.15/C.16.

Pour postuler à la version bêta, accédez à Paramètres> À propos de l’appareil> Appuyez sur le haut de la page> Appuyez sur l’icône en haut à droite> Versions d’essai. Remplissez toutes les informations correctes et appuyez sur Appliquer. Vous recevrez la mise à jour dans les prochains jours si l’application passe. Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement à partir des paramètres.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, effectuez une sauvegarde des données importantes et chargez votre téléphone à au moins 50 %.

