Samsung clonera votre voix pour répondre aux appels à votre place grâce à l’IA

Samsung apporte des changements passionnants à son assistant virtuel basé sur l’IA, Bixby. La société a annoncé une série de mises à niveau pour rendre Bixby plus avancé et complet. L’un des changements les plus intéressants est la nouvelle fonction qui permet à Bixby de cloner la voix d’un utilisateur pour répondre aux appels en son nom.

Bien que ce ne soit pas la première fois que nous voyons des systèmes d’IA imiter des voix, c’est l’un des premiers cas dans lesquels un système comme celui-ci a été implémenté dans un service aussi largement utilisé que Bixby, qui est présent dans des millions d’appareils autour le monde.

Samsung Bixby a une nouvelle compétence intéressante

Samsung a publié les détails des modifications à venir de Bixby. L’une des fonctionnalités est Bixby Text Call, qui permet aux utilisateurs de répondre aux appels via des messages texte en anglais. Bixby transformera le texte en audio pour le transmettre à l’appelant.

Mais Samsung ne s’arrête pas là. Ils ont également annoncé le Bixby Custom Voice Creator, une fonction encore plus intrigante qui permet aux utilisateurs d’enregistrer plusieurs phrases pour former Bixby. L’assistant peut créer un modèle généré par l’IA de la voix et du ton de l’utilisateur. Cela indique que l’assistant peut répondre aux appels en imitant la voix de l’utilisateur. Cette fonctionnalité ne sera disponible qu’en coréen pour le moment. Mais il sera disponible pour une utilisation dans d’autres applications au-delà de l’application téléphonique.

Dans le passé, des entreprises comme Google ont essayé d’implémenter des fonctionnalités similaires dans certains de leurs services. Duplex était un outil qui permettait aux utilisateurs de faire des appels et des réservations dans les établissements de manière autonome avec des instructions fournies par l’utilisateur. L’assistant Google était responsable de l’exécution de ces tâches. Cependant, la fonctionnalité n’a pas été bien accueillie par le public, en partie en raison de sa disponibilité limitée.

Google a depuis décidé de mettre fin à la version web de Duplex. Mais sa technologie est toujours présente dans des fonctionnalités telles que le filtrage des appels Google Pixel. Cette fonctionnalité permet à l’assistant de demander à l’appelant le but de l’appel. Semblable à ce que Samsung a intégré à Bixby.

La nouvelle fonctionnalité de clonage vocal de Samsung est une avancée significative pour les assistants virtuels. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent déléguer davantage de tâches à leurs assistants sans compromettre leur vie privée. Il est passionnant de voir comment Samsung et d’autres entreprises technologiques continueront à développer des assistants virtuels basés sur l’IA à l’avenir.