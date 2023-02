Nous comprenons quel est le seuil qui déclenche la réponse à la sécheresse des forêts

C’est le «point de flétrissement de l’écosystème» qui explique comment des forêts entières réagissent à la sécheresse.

Les forêts font partie des ressources naturelles les plus menacées par le changement climatique et, en particulier, par les longues périodes de sécheresse. Cependant, l’impact des pénuries d’eau et des températures plus chaudes sur les écosystèmes végétaux n’a pas été bien caractérisé, mais de nouvelles recherches de l’Université du Missouri ont introduit un nouveau concept pour expliquer comment des forêts entières réagissent à de telles conditions. Identifier, en particulier, le seuil au-delà duquel les forêts sont le moins capables de fonctionner correctement, ce qui inclut leur capacité à absorber le dioxyde de carbone. Le dépassement de cette limite, appelée « point de flétrissement de l’écosystème », définit donc la forte diminution de la capacité du système racinaire à extraire l’eau du sol et des feuilles à maintenir la fonction stomatique.

Pour arriver à comprendre le comportement de forêts entières en réponse à la sécheresse, les chercheurs ont combiné des mesures d’évapotranspiration (la perte d’eau dans l’air) et des données sur l’état de l’eau (le degré d’hydratation d’un écosystème) de la forêt de Baskett, une vaste zone dominée par la végétation naturelle située à une dizaine de kilomètres de la ville d’Ashland, dans le Missouri, utilisée comme laboratoire à ciel ouvert pour étudier la dynamique forestière et les impacts des conditions météorologiques et climatiques extrêmes. Cette forêt a été affectée par une grave sécheresse en 2012, et les données de cet événement ont été utilisées pour comprendre la réponse de la forêt.

L’analyse, coordonnée par le professeur Jeffrey Wood de l’Université du Missouri et qui vient d’être publiée dans la revue Global Change Biology, a indiqué que cette forêt de chênes et de noyers atteint son point de flétrissement entre 2 et 4 semaines de sécheresse extrême. Arrivé à ce seuil, il faudrait de fortes pluies pour éviter les conséquences de ce stress.

« Le point de flétrissement de l’écosystème est fonctionnellement significatif en ce que, lorsque la forêt franchit ce seuil, il y a un changement notable dans la façon dont elle se comporte », a expliqué le professeur Wood. Lorsqu’il entre dans cet état de stress intense, il est assez insensible aux changements de l’environnement. Ainsi, lorsque le soleil se lève et que nous avons tendance à penser que la forêt s’illumine et commence à se photosynthétiser, si elle a dépassé son point de flétrissement, elle a une capacité très limitée à réagir aux changements de lumière en termes d’absorption de dioxyde de carbone. »

Cette étude fournit de nouvelles informations sur les besoins en eau de forêts entières, un outil utile pour les chercheurs qui étudient comment les écosystèmes végétaux du monde entier gèrent les changements de température – ce que Wood souligne afin que les scientifiques puissent préparer les forêts à mieux résister au changement climatique.

« Être capable de comprendre la réponse des forêts à la sécheresse est essentiel car, à l’échelle mondiale, la sécheresse est déjà importante et ne devrait pas s’améliorer », a ajouté le professeur Wood. Nous voulions développer une meilleure façon de comprendre et de caractériser ces écosystèmes, afin que nous puissions utiliser ces informations pour aider à modéliser la dynamique de la végétation au fil du temps et mieux comprendre l’impact futur sur ces écosystèmes. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :