Fuite : le nouveau téléphone pliable Pixel aura une batterie plus grande

Les téléphones Samsung Folding dominent le marché des smartphones depuis un certain temps. Il est maintenant temps pour le téléphone pliable Pixel de défier le téléphone pliable Samsung. Plus tôt, les rumeurs ont toujours laissé entendre que le téléphone était en phase de développement, mais il n’y a rien de solide jusqu’à présent. Cette fois, nous sommes à peu près sûrs que Google publiera sous peu ses téléphones pliables. Une source fiable donne des indices sur la taille et le poids de la batterie du prochain pliable Google.

Le téléphone pliable Pixel aura une batterie plus grande…

Selon le rapport de 9to5Google, le téléphone Pixel Fold sera doté d’une batterie plus grande que la batterie moyenne des autres téléphones pliables du marché. De plus, le téléphone pixel pliable aura plus de poids que le téléphone pliable Samsung, tel que le Galaxy Z Fold 4.

Par conséquent, le téléphone phare de Google embarquera une batterie plus grande que d’habitude. Il n’y a pas de chiffres exacts, mais ce sera moins que les 5000 mAh. En revanche, le téléphone Galaxy Fold mentionné ci-dessus dispose d’une batterie de 4 400 mAh. Bien que ce ne soit pas autant que d’autres smartphones haut de gamme, c’est suffisant pour un téléphone pliable.

Nous avons une comparaison approximative de la taille des téléphones pliables de différentes marques. La couleur verte représente OPPO Find N2, le rouge représente le Pixel Fold et le bleu représente le Galaxy Z Fold 4. La comparaison montre que le Pixel Folding Phone est plus grand et plus large que le OPPO Find N2.

De plus, il est plus large mais plus court que le Galaxy Z Fold 4. Les prochains téléphones pixel auront une apparence symétrique ; par conséquent, les utilisateurs peuvent facilement les tenir. Malheureusement, nous n’avons rien à partager à part la conception, la batterie, le poids et le chipset du téléphone pliable Google.

Le géant des moteurs de recherche peut opter pour le chipset Tensor G2 plutôt que le dernier Snapdragon 8 Gen 3 ou 2. Si vous voulez connaître l’ensemble des spécifications, regardez la série Pixel 7. En ce qui concerne la date de sortie, nous n’avons aucune information. Mais nous pouvons nous attendre à ce que ce téléphone pliable Pixel sorte quelque part l’année prochaine.