Un homme de 53 ans est complètement guéri du VIH : c’est l’un des très rares cas au monde

Grâce à une greffe de cellules souches mutées, un homme est complètement guéri du VIH. Moins de 10 personnes dans le monde sont en rémission complète de l’infection. C’est pourquoi le traitement ne peut pas être utilisé pour la plupart des patients séropositifs atteints du SIDA.

Un homme de 53 ans est totalement guéri du VIH, le virus responsable du syndrome d’immunodéficience acquise, plus connu sous l’acronyme SIDA. C’est l’un des très rares cas connus dans le monde de rémission complète de l’infection. En fait, les patients séropositifs doivent prendre des médicaments à vie, en raison de la persistance de l’agent pathogène qui se cache dans les tissus. En d’autres termes, l’infection est incurable et ne peut être « tenue à distance ». Cependant, il existe une poignée de personnes qui se sont complètement rétablies grâce à une greffe de cellules souches, qui était nécessaire pour traiter une affection oncologique telle que la leucémie myéloïde aiguë (LAM).

Le premier de ces individus à être guéri fut le célèbre « patient de Berlin », un homme en rémission complète du VIH depuis une douzaine d’années. Malheureusement, il a perdu la vie en 2020 à cause d’une leucémie. Le second était le « patient londonien », en rémission depuis quatre ans. Avant l’homme de 53 ans, le dernier patient à être guéri du VIH avait été un homme de 66 ans, le plus âgé de la poignée à avoir eu cette « chance ». Avant lui, au début de l’année dernière, une femme d’âge moyen a été guérie. Ces patients ont tous une chose en commun : ils ont subi une greffe de moelle osseuse/cellules souches pour lutter contre une tumeur maligne du sang. Mais pas n’importe quelle tige. Le secret de ces cellules réside dans une mutation génétique particulière appelée CCR5Δ32, qui a la capacité de modifier l’expression du corécepteur CCR5. En termes très simples, c’est le point d’ancrage que le virus VIH utilise pour se lier aux cellules humaines et les envahir. Chez les personnes porteuses de cette mutation, le VIH ne « prend pas racine » et est donc protégé de l’infection redoutée.

Mais alors pourquoi ne pas faire ces greffes de cellules souches mutées à tous les malades du SIDA (des dizaines de millions dans le monde) ? La raison, comme l’a expliqué le professeur Jana k. Dickter de City of Hope, le centre de recherche qui a traité l’homme de 66 ans, « n’est pas une option appropriée pour la plupart des personnes vivant avec le VIH ». La raison réside dans le fait qu’il s’agit d’une procédure extrêmement risquée, qui tue temporairement le système immunitaire d’une personne et peut provoquer des effets secondaires très graves. Ces risques peuvent être pris pour lutter contre un cancer qui est sur le point de vous tuer, mais pas pour traiter une maladie qui, en principe, peut être contenue par un traitement antirétroviral (ART). Ce traitement salvateur a été suspendu chez les quelques patients qui se sont rétablis, avec peu ou pas de détection du VIH.

Dans le cas du patient de 53 ans, qui a reçu la greffe de cellules souches mutées en 2011, le virus n’est plus détectable dans le sang, mais des traces d’ADN apparaissent sporadiquement par PCR, par exemple dans certains tissus et dans des sous-ensembles de lymphocytes T périphériques. Testées sur des modèles animaux, ces particules virales n’ont cependant montré aucune capacité de réplication. Ils déterminent également une très faible activation immunitaire. Pour cette raison, des chercheurs de l’hôpital universitaire de Düsseldorf ont décidé de suspendre (avec l’accord du patient) la thérapie antirétrovirale à partir de 2018. Aujourd’hui, il est considéré comme en rémission complète du VIH, comme très peu d’autres patients. Les détails de la recherche sur son cas « Caractérisation virologique et immunologique approfondie de la guérison du VIH-1 après une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques CCR5Δ32/Δ32 » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Medicine.

