Travaux pratiques : comment les stations d’accueil de Plugable vous aident à transformer votre iPad en ordinateur de bureau

Plugable est connu pour fabriquer des stations d’accueil USB-C et Thunderbolt de haute qualité, allant des petites solutions mobiles aux solutions de bureau plus robustes et fixes. J’ai personnellement utilisé leur station d’accueil 13 en 1 pendant des années avec des MacBook, des iPad et même des ordinateurs Windows. Ils sont compacts, bien construits et, surtout, fiables. Mais maintenant que certains iPads ont un support de moniteur secondaire, ils ont proposé une solution d’accueil qui vous permet d’utiliser votre iPad comme une tablette tout en vous donnant la liberté d’utiliser un écran secondaire et de le traiter comme un ordinateur !

Avant d’entrer dans ce que j’aime vraiment à propos de cette station d’accueil, passons d’abord en revue les spécifications et ce que vous obtenez dans la boîte. À la manière classique de 2023, dans la boîte, tout ce que vous obtenez est le support de station d’accueil lui-même et un câble USB-C 3.2 Gen 1 de 20 pouces (50 cm) pour le passage des données et de l’alimentation, ce qui indique qu’il n’y a pas de brique de charge ou de câble USB-C secondaire qui peut être utilisé pour l’alimentation. Par conséquent, si vous prévoyez de l’utiliser uniquement pour un iPad, un chargeur de 35 W sera plus que suffisant puisque l’iPad ne consomme que 33 W de puissance à son maximum. Il prend cependant en charge jusqu’à 91 W de transmission d’alimentation si nécessaire.

J’ai mentionné qu’il s’agissait d’une station d’accueil 8 en 1, donc la sélection de port est la suivante :

Deux ports USB-A 5 Gb/s

Prise casque 3,5 mm

Port HDMI prenant en charge jusqu’à 4k à 30FPS

Port USB-C pour l’alimentation

Emplacements pour cartes SD et MicroSD

Port USB-C pour le transfert de données

Il possède à peu près tous les ports de base dont vous auriez besoin pour une station d’accueil pour iPad.

station d’accueil enfichable station d’accueil enfichable – gauche station d’accueil enfichable – droite

Qualité de fabrication

En termes de qualité de construction, Plugable l’a fait sortir du parc. Il est fabriqué à partir d’aluminium Apple classique pour s’adapter au même langage de conception. Il est suffisamment lourd pour ne pas bouger lors du réglage de l’iPad sur le support, mais suffisamment léger pour être portable. Le bas du support a une plate-forme caoutchoutée pour l’empêcher de glisser sur votre bureau. Il comprend également du caoutchouc à l’endroit où se trouve l’iPad, de sorte qu’il ne provoque pas de rayures indésirables. Et, enfin, le support lui-même est extrêmement rigide. Vous ne le cognerez pas accidentellement et ne changerez pas l’angle de l’iPad. Celui-ci, vous voulez le régler et l’oublier en ce qui concerne l’angle du support.

Rembourrage en caoutchouc pour iPad

Le bon

La première chose qui me donne envie d’utiliser cette station d’accueil iPad pour mon iPad Pro est le fait que ce support me permet d’utiliser mon iPad comme iPad quand j’en ai besoin, mais il me permet également d’utiliser l’écran secondaire comme un » ordinateur. » Je cherchais un support qui me permette d’utiliser mon iPad comme ordinateur sur un écran secondaire, mais qui me permette également d’utiliser l’iPad avec mon Apple Pencil pour des notes manuscrites et d’autres tâches. Par exemple, pouvoir éditer ma vignette sur l’iPad avec mon crayon Apple – sans avoir à déconnecter l’iPad – est un énorme gain de temps pour moi.

Vous obtenez également, en gros, des angles de vision infinis avec l’iPad. Vous pouvez l’avoir presque à plat sur la table tout en étant toujours connecté à la station d’accueil, ou vous pouvez l’avoir à un angle de 90 degrés sans aucun problème.

Enfin, nous avons la rigidité du support ; en raison du fait qu’il est si rigide, je ne m’inquiète jamais d’appliquer trop de pression avec mon crayon ou mon doigt. Cela me donne la tranquillité d’esprit de savoir que les charnières sont faibles ou faciles à déplacer.

Ce qui doit être amélioré

À ce stade, je pinaille avec ce que je pense doit être amélioré.

Une chose que j’aurais aimé qu’ils incluent était un câble USB-C en forme de L dans la boîte ; de cette façon, cela aurait l’air un peu plus propre en ce qui concerne la configuration finale. Vous pouvez voir que le câble dépasse comme un pouce endolori. La seule autre chose que je souhaite ajouter est la capacité de prendre en charge au moins 60FPS à une résolution 4K. Pour mon travail, 30FPS est plus que suffisant, mais je sais que certaines personnes ont besoin de 60FPS pour leurs cas d’utilisation.

Conclusion

Si vous êtes comme moi et que vous aimez utiliser votre iPad comme ordinateur principal à un bureau, alors ce dock de Plugable vaut la peine d’être considéré. Il vous permet d’utiliser votre iPad comme un iPad sans avoir à tâtonner avec le débranchement de votre iPad tout en vous permettant de rester branché sur votre écran secondaire ! Il est robuste, confortable et fonctionne avec n’importe quel iPad doté d’un port USB-C (ce qui n’est pas le cas de tous les iPad, à l’exception de l’iPad 9e génération). Oh, et ce n’est que 69 $ – des quais comme ceux-ci coûtent généralement 100 $ et plus. Comme je l’ai mentionné, j’aurais aimé qu’il y ait un câble en forme de L dans la boîte, mais c’est plus une forme qu’une fonction.

Qu’en penses-tu? Utilisez-vous votre iPad comme ordinateur de bureau ? Est-ce quelque chose qui, selon vous, aiderait votre flux de travail ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :