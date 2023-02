Comment ce photographe professionnel a utilisé un iPhone 14 Pro Max pour capturer le Super Bowl

L’appareil photo de l’iPhone s’est considérablement amélioré au fil des ans, incitant certains photographes professionnels à utiliser le matériel d’Apple dans des situations où ils auraient auparavant utilisé un appareil photo dédié. Ce fut le cas pour un photographe professionnel, qui a parlé avec SI Showcase du tournage du Super Bowl cette année avec un iPhone 14 Pro Max.

S’adressant à SI Showcase, le photographe professionnel Kevin Mazur a offert une paire de conseils sur « comment il a capturé les moments parfaits » au Super Bowl LVII plus tôt ce mois-ci. Il va même jusqu’à dire que l’iPhone 14 Pro Max, c’est comme « avoir un appareil photo professionnel dans la paume de ma main ».

Mazur souligne l’importance de se renseigner sur les différents logiciels et paramètres proposés par Apple sur l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro Max. Le réglage fin de ces paramètres peut faire « la différence entre une bonne photo et une superbe photo », dit-il.

« Vous pouvez le prendre et commencer à tirer tout de suite, mais je pense qu’il est important d’apprendre tous les différents réglages et de jouer avec ceux-ci. S’assurer que vous utilisez les bons paramètres est la différence entre une bonne photo et une superbe photo.

Mazur aborde ce qui a toujours été l’un des principaux attraits de l’iPhone : dans les instants qui précèdent l’activation de l’obturateur, mais l’application Appareil photo est ouverte, il commence à calculer les niveaux appropriés nécessaires pour la prise de vue. Cela continue pendant que vous appuyez sur le déclencheur, capturant l’image.