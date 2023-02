Snapchat a franchi une nouvelle étape impressionnante !

Snapchat a récemment annoncé qu’il avait atteint une étape importante de 750 millions d’utilisateurs actifs par mois. L’annonce a été faite lors d’une journée des investisseurs qui s’est tenue hier, et Snap a célébré cet exploit avec un message sur son site officiel. Cette nouvelle arrive à un moment où Snapchat connaît une période incroyablement positive. Avec des perspectives de croissance ambitieuses et une série de nouvelles innovations lancées sur le marché.

Snapchat atteint 750 millions d’utilisateurs actifs

Snapchat a été conçu comme une alternative aux médias sociaux, offrant aux utilisateurs un moyen de communiquer avec leurs amis et leur famille sans la pression d’avoir l’air populaire ou parfait. De la communication visuelle à la réalité augmentée, Snap Maps, Stories, Spotlight, et plus encore, Snapchat évolue constamment pour répondre aux besoins de sa communauté mondiale passionnée.

Parmi les dernières innovations proposées par Snapchat, citons le Ray Tracing qui a fait son entrée sur les Lenses, à commencer par celles de la marque Tiffany & Co. avec laquelle un partenariat stratégique a été officialisé. Snapchat+ a également fait son entrée l’été dernier sur les premiers marchés et s’est largement répandu à l’automne.

Au dernier trimestre, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens s’élevait à 375 millions, soit une augmentation de 17 % par rapport au quatrième trimestre 2021. De plus, le temps passé par les utilisateurs à regarder le contenu Spotlight a doublé. Et il y avait 5 milliards de Snaps chaque jour. De plus, en seulement six mois, Snapchat+ a acquis 2,5 millions d’abonnés et 3 millions de lentilles AR ont été créées par 300 000 développeurs. 300 millions d’utilisateurs utilisent Map chaque mois et 91 % des Snapchatters déclarent être satisfaits lorsqu’ils utilisent la plateforme.

L’objectif déclaré de Snapchat est d’atteindre 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois au cours des trois prochaines années. Bien que ces chiffres soient nettement inférieurs à ceux de la concurrence, Facebook comptant 2 milliards d’utilisateurs actifs chaque jour, Snap a souligné à plusieurs reprises que son objectif était de rivaliser avec lui-même plutôt qu’avec d’autres plateformes sociales.

Le succès de Snapchat est dû à ses efforts constants pour améliorer et innover sa plateforme. La société est toujours à la recherche de nouvelles façons d’engager les utilisateurs, comme leur récente introduction de Spotlight, qui permet aux utilisateurs de visualiser et de soumettre du contenu vidéo court. Ils ont également étendu leurs capacités AR, qui sont devenues de plus en plus populaires parmi les utilisateurs.

La croissance de Snapchat devrait se poursuivre et sa base d’utilisateurs devrait encore s’étendre à mesure que la société continue de publier de nouvelles fonctionnalités et de s’étendre sur de nouveaux marchés. Avec son approche unique des médias sociaux, Snapchat a construit un public fidèle. Et il sera intéressant de voir quelles nouvelles innovations ils apporteront à l’avenir.

Fonctionnalités principales de Snapchat :

Snapchat est une plate-forme de médias sociaux qui offre plusieurs fonctionnalités qui la différencient des autres plates-formes de médias sociaux. Certaines des principales fonctionnalités de Snapchat incluent :

Snap Map : cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de voir où se trouvent leurs amis sur une carte. Les utilisateurs peuvent choisir de partager leur position avec des amis sélectionnés ou avec tous leurs contacts. Histoires : la fonctionnalité Histoires de Snapchat permet aux utilisateurs de publier des photos et des vidéos qui disparaissent après 24 heures. Les utilisateurs peuvent ajouter des filtres, des stickers et d’autres effets à leurs histoires. Objectifs : la fonctionnalité Objectifs de Snapchat permet aux utilisateurs d’ajouter des filtres de réalité augmentée à leurs selfies et vidéos. Ces filtres peuvent modifier l’apparence de l’utilisateur, ajouter des animations à l’écran et bien plus encore. Chat : la fonction de chat de Snapchat permet aux utilisateurs d’envoyer des messages à leurs amis. Les utilisateurs peuvent également envoyer des clichés (photos ou vidéos) directement à leurs amis. Découvrir : la fonction Découvrir de Snapchat permet aux utilisateurs de visualiser le contenu des entreprises de médias, des célébrités et d’autres sources. Découvrez des articles, des vidéos et d’autres types de contenu sélectionnés par l’équipe éditoriale de Snapchat. Souvenirs : la fonction Souvenirs de Snapchat permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs clichés et histoires dans une zone de stockage privée. Les utilisateurs peuvent afficher leur contenu enregistré et le partager avec leurs amis. Snapstreaks : cette fonctionnalité encourage les utilisateurs à continuer d’envoyer des clichés à leurs amis en suivant le nombre de jours consécutifs pendant lesquels ils se sont photographiés. Un emoji de feu apparaît à côté du nom de l’utilisateur lorsqu’il est sur une séquence instantanée.

Snapchat est connu pour sa nature éphémère, le contenu disparaissant après un certain temps. Cela l’a rendu populaire auprès des jeunes utilisateurs, qui apprécient les fonctionnalités créatives de la plate-forme et son approche décontractée des médias sociaux.