La banquise de l’Antarctique a atteint un nouveau plus bas historique

Le National Snow & Ice Data Center des États-Unis a déclaré qu’il prévoyait que la zone de l’océan Austral couverte de glace se réduirait davantage avant d’atteindre son creux annuel.

Étendue de la glace de mer au 13 février 2023 (blanc à bleu) par rapport à la moyenne des décennies précédentes (ligne orange) / NSIDC

La superficie de l’océan Austral recouverte de glace a atteint un nouveau record, tombant sous le record établi l’an dernier. Cela a été rapporté par le US National Snow & Ice Data Center (NSIDC), notant une extension de 1,91 million de kilomètres carrés cette semaine par rapport au précédent record de 1,92 million de kilomètres carrés établi le 25 février 2022.

Cependant, le nouveau creux ne devrait pas être le pire chiffre de 2023, car l’étendue de la glace de mer devrait encore diminuer dans les jours ou les semaines à venir avant d’atteindre le creux annuel. C’est parce que la saison des ruptures est probablement dans quelques semaines, souligne le NSIDC. Au cours des dernières années, le creux annuel a été enregistré entre le 18 février et le 3 mars, ce qui a conduit à s’attendre à de nouvelles pertes.

Le plus bas historique actuel, enregistré le 13 février, représente toujours la deuxième valeur annuelle consécutive dans laquelle l’étendue de la glace antarctique est tombée en dessous de 2 millions de kilomètres carrés. Avec une grande partie de la côte antarctique libre de glace, les plateaux délimitant la calotte glaciaire sont exposés à l’action des vagues et à des conditions plus chaudes, entraînant l’éclatement des zones les plus faibles, selon les experts.

Étendue minimale annuelle de la banquise antarctique (en noir) de 1979 à 2023. En gris, le nouveau plus bas historique de 2023, qui est encore préliminaire, avec de nouvelles pertes attendues. En bleu la tendance linéaire à la baisse de 0,9% par décennie (elle n’est pas statistiquement significative). Moyenne quinquennale / NSIDC en rouge

Les données montrent également que la zone océanique actuelle couverte de glace a été bien inférieure aux niveaux de la saison de fonte de l’an dernier dès la mi-décembre.

Étendue de la banquise antarctique au 13 février 2023 et comparaison avec les années précédentes. 2022 à 2023 est indiqué en bleu, 2021 à 2022 en vert, 2020 à 2021 en orange, 2019 à 2020 en marron, 2018 à 2019 en magenta et 2013 à 2014 en marron pointillé. La médiane de 1981 à 2010 est en gris foncé. Les zones grises autour de la ligne médiane montrent les plages interquartile et interdécile des données NSIDC

Dans l’ensemble, la forte diminution de l’étendue de la banquise depuis 2016 fait craindre qu’une tendance à la baisse significative se développe, ce qui accélérerait le réchauffement climatique, par rapport à la banquise – qui reflète jusqu’à 90 % de l’énergie solaire – que les régions marines sombres et non gelées absorbent. chaleur du Soleil. À l’échelle mondiale, l’année dernière a déjà été l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées dans de nombreuses régions de la planète, malgré l’influence du phénomène océanique plus frais Niña.

