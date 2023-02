Snapdragon 8 Gen 3 arrive en octobre !

Qualcomm, comme d’autres marques, organise chaque année son événement annuel en novembre pour présenter ses nouvelles puces en silicium. L’année dernière, la société a proposé l’incroyable Snapdragon 8 Gen 2. Il est maintenant temps pour le dernier Snapdragon 8 Gen 3. Le SoC de marque sera là en octobre.

La prochaine puce Snapdragon peut avoir une double route d’approvisionnement :

Les rumeurs sont toujours là quand quelque chose d’unique et de bon arrive sur le marché. De même, des rumeurs suggèrent que Qualcomm prévoit de sortir le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 un mois avant sa date de sortie prévue. De plus, on s’attend à ce que nous obtenions deux versions, une régulière et une pour les téléphones Samsung Galaxy, qui sortiront l’année prochaine.

Compte tenu de cela, le lancement précoce du chipset de génération 3 permettra à Qualcomm de se concentrer sur une autre version. Le fabricant de chipsets souhaite se concentrer davantage sur le développement d’une version essentielle pour les téléphones Galaxy. Vous y voyez un récapitulatif ? De toute évidence, vous le faites ; Qualcomm a lancé Snapdragon 8 Gen 2 3 nm pour les téléphones Galaxy l’année dernière.

Plus important encore, les dernières puces prendront en charge de meilleures vitesses d’horloge GPU et CPU. L’entreprise sera en mesure de résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement en adoptant une approche de double approvisionnement. De plus, il recherchera Samsung et TSMC pour aider à la production de masse de SoC.

Revegnus tweeté sur la date de sortie de Snapdragon 8 Gen 3, mais il n’y a aucune information sur son entreprise avec TSMC et Samsung. Les rumeurs sont partout; par conséquent, il est difficile de croire quoi que ce soit sur Internet. Cependant, nous avons de quoi nous réjouir de la sortie du dernier chipset de troisième génération de Qualcomm.

Si le chipset Snapdragon de troisième génération sort un mois plus tôt, il devra concurrencer l’A17 Bionic d’Apple. De plus, la sensation de l’année dernière a surclassé la puce A16 Bionic dans les scores monocœur et multicœur. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à la même chose de la prochaine puce de silicium. Plus important encore, la prochaine puce Qualcomm consommera 20 % d’énergie en moins que son prédécesseur.

De plus, la puce Snapdragon de Qualcomm est censée battre facilement la puce A17 Bionic dans les scores à un seul cœur. Mais seul octobre montrera quelle technologie restera dominante jusqu’à l’année prochaine.

Téléphones Snapdragon 8 Gen 3 :

En attendant sa sortie, nous pouvons discuter des éventuels téléphones Snapdragon 8 Gen 3. Il n’y a pas de mot officiel sur les téléphones, mais nous avons quelques prédictions à faire. La génération précédente de ces puces était présente dans Vivo X90 Pro+, OnePlus 11, Xiaomi 13 et 13 Pro.

Compte tenu de cela, le successeur de ces téléphones intégrera sûrement cette technologie. De plus, Motorola, Oppo, Samsung et d’autres marques de smartphones pourraient intégrer cette puce en silicium dans leurs prochains produits phares.