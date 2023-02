Un homme atteint de cancer commence à parler avec un accent irlandais même s’il est américain

C’est le cas d’un homme de 50 ans de Caroline du Nord qui a développé le syndrome de l’accent étranger rare (SAF) après une chimiothérapie, laissant les médecins incertains de sa cause.

Un Américain dans la cinquantaine a développé un symptôme inquiétant après un traitement contre le cancer de la prostate, commençant soudainement à parler avec un accent irlandais, bien qu’il n’ait jamais visité l’Irlande. Son cas, relancé par la BBC, s’est avéré compatible avec un trouble extrêmement rare connu sous le nom de syndrome de l’accent étranger (SAF), une condition dans laquelle se développe un changement soudain de la parole qui donne l’impression qu’une personne parle avec un accent étranger. Dans le monde, il y a eu un peu plus d’une centaine de cas depuis que la maladie a été décrite pour la première fois en 1907, mais selon un rapport publié par des médecins de l’Université Duke en Caroline du Nord et du Carolina Urologic Research Center en Caroline du Sud sur le British Medical Journal, celui de l’homme « est le premier cas de SAF décrit chez un patient atteint d’un cancer de la prostate » et « le troisième chez une personne atteinte d’une tumeur maligne ».

L’homme de 50 ans, originaire de Caroline du Nord, avait vécu en Angleterre dans la vingtaine et avait des amis et de la famille vivant en Irlande, mais il n’avait jamais parlé avec un accent étranger. Le syndrome, apparu à la suite d’une chimiothérapie, s’est traduit par un « rythme incontrôlable, présent dans tous les contextes et devenant progressivement permanent », précisent les chercheurs, ajoutant que l’accent est apparu pour la première fois 20 mois après la chimiothérapie et qu’il a persisté jusqu’à sa mort des mois plus tard. .

Dans plusieurs cas, la maladie a été liée à des lésions cérébrales associées à des conditions telles qu’un accident vasculaire cérébral ou une lésion cérébrale traumatique, mais le cas de l’homme était inhabituel en ce sens qu’il « n’avait aucune anomalie lors de son test neurologique, de ses antécédents psychiatriques ou de son IRM ». dès l’apparition des symptômes », poursuivent les chercheurs.

« Malgré la chimiothérapie, son cancer neuroendocrinien de la prostate a évolué vers des métastases cérébrales multifocales et une probable paralysie paranéoplasique ascendante conduisant à sa mort. » Par conséquent, les chercheurs ont soupçonné que le changement d’accent était dû à une affection appelée trouble neurologique paranéoplasique (PND) – dans lequel le système immunitaire d’un patient atteint de cancer attaque des parties du cerveau, ainsi que des muscles, des nerfs et de la moelle épinière – tout en restant incertain de sa cause.

Ces dernières années, d’autres personnes qui ont été victimes du SAF dans le monde ont décrit la sensation terrifiante d’entendre un « étranger dans la maison » chaque fois qu’ils parlaient. En 2006, une femme britannique, Linda Walker, a développé un accent italien après avoir subi un accident vasculaire cérébral, et plus récemment, une femme française a également commencé à parler avec un accent canadien sans présenter de lésions cérébrales. L’un des premiers cas signalés remonte à 1941, lorsqu’une jeune Canadienne a développé un accent allemand après avoir été touchée par des éclats d’obus lors d’un raid aérien de la Seconde Guerre mondiale. À cause de son rythme, elle a été rejetée par les habitants qui pensaient qu’elle était une espionne nazie.

