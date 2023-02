Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter en 2023

L’audio sous forme portable est un must en 2023. Et pour vivre une bonne expérience avec cela, vous avez besoin d’une paire des meilleurs écouteurs sans fil. Bien sûr, il y a beaucoup d’options qui pourraient sembler en valoir la peine au premier abord. Mais la plupart d’entre eux deviendront fatigants à porter pendant de longues périodes.

Alors, lesquels en valent vraiment la peine ? Eh bien, le meilleur casque sans fil serait celui qui excelle dans les performances audio, est confortable à porter, dispose d’une technologie sans fil avancée et, surtout, n’a pas de prix irréaliste. Vous voulez savoir quelles options répondent à tous ces critères ? Vous les trouverez ci-dessous !

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Meilleur casque sans fil global

Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 est peut-être un peu cher. Mais il peut offrir tout ce que vous attendez d’une bonne paire d’écouteurs. Il a une excellente construction, offre une qualité sonore équilibrée, une conception confortable et des performances fantastiques d’annulation active du bruit (ANC).

Un autre avantage du casque est qu’il est fourni avec une application. Grâce à cela, vous pouvez affiner le mode ANC et le régler en fonction de vos besoins.

La durée de vie de la batterie, en revanche, n’est pas si impressionnante. Vous obtenez 20 heures d’autonomie avec une seule charge. C’est suffisant pour vous permettre de passer la journée, mais attendez-vous à le recharger en fin de journée.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : 20 heures

Bluetooth : Bluetooth 5.0

ANC : Oui

Étanche : IPX4

Étui de rangement : inclus

Codecs : SBC et AAC

Sony WH-1000XM5 – Meilleur casque sans fil haute résolution

Le casque supra-auriculaire le plus récent de Sony, le WH-1000XM5, a suivi les traces de son prédécesseur. Mais ce n’est pas seulement une mise à niveau régulière du XM4. Au lieu de cela, il offre des améliorations sur tout ce que Sony a bien fait avec le WH-1000XM4.

L’une des principales améliorations concerne la durée de vie de la batterie. Vous pouvez obtenir jusqu’à 30 heures d’autonomie avec l’ANC activé. Et sans elle, la durée de vie de la batterie passe à 40 heures. Cela indique que vous n’aurez pas à le brancher à la fin de la journée.

Les autres choses à propos du casque sont également excellentes. Il est livré avec Bluetooth 5.2 pour une connexion sans fil rapide et stable. De plus, la qualité globale de la construction est assez époustouflante. Vous ne rencontrerez aucun problème de confort. Et n’oublions pas de mentionner qu’il prend en charge l’audio Hi-Res sur LDAC et Sony 360 Reality Audio !

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 40 heures

Bluetooth : Bluetooth 5.2

ANC : Oui

Étanche : Non

Étui de rangement : inclus

Codecs : SBC, AAC et LDAC

Sennheiser HD 250BT – Meilleur casque sans fil pour la valeur

Le Sennheiser HD 250BT peut ne pas sembler attrayant à première vue. Mais il a tout ce que vous recherchez dans une paire des meilleurs écouteurs sans fil. Tout d’abord, il offre un excellent son, un grand confort et une bonne autonomie globale de la batterie.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





En revanche, les performances de l’ANC sont un peu moins à désirer. C’est-à-dire qu’il n’en a pas. Au lieu de cela, vous obtenez une suppression passive du bruit, ce qui devrait être suffisant pour une utilisation régulière. Pourtant, les écouteurs offrent un son ouvert et naturel, ce qui en fait un excellent choix pour l’argent.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 25 heures

Bluetooth : Bluetooth 5.2

ANC : Passif

Étanche : Non

Étui de rangement : non inclus

Codecs : SBC, AAC et AptX

Sennheiser Momentum 4 Wireless – Meilleur casque sans fil à longue durée de vie

Vous ne voulez pas vous embêter à recharger le casque en fin de journée ? Vous voulez quelque chose qui durera des jours avec une seule charge ? Le Sennheiser Momentum 4 Wireless devrait être votre choix !

Alors, qu’y a-t-il de si génial à ce sujet ? Il peut offrir jusqu’à 60 heures d’autonomie avec une seule charge. Et cela aussi avec ANC ! Oui, vous avez bien lu, 60 heures ! C’est comme ne pas avoir à charger les écouteurs pendant trois jours.

Cependant, la durée de vie de la batterie n’est pas la seule chose qui est géniale avec cette paire d’écouteurs. Il offre également une excellente qualité sonore. Les haut-parleurs offrent un son global naturel, détaillé et net. Et les performances ANC ne vous décevront pas non plus.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 60 heures

Bluetooth : Bluetooth 5.2

ANC : Oui

Étanche : IPX4

Étui de rangement : inclus

Codecs : SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive

Jabra Elite 45H – Meilleur casque sans fil abordable

Avouons-le. Tout le monde ne peut pas se permettre d’opter pour le dernier et le meilleur. Eh bien, vous n’avez pas vraiment besoin de dépenser trop pour obtenir les meilleurs écouteurs sans fil. Et le Jabra Elite 45H en est un excellent exemple.

Maintenant, même s’il n’a pas un prix élevé, il ne vous laissera pas tomber en termes de qualité sonore. Oui, les performances sonores ne seront pas aussi sophistiquées que les autres de cette liste. Mais je crois que vous serez bien satisfait de son son vibrant et percutant.

De plus, sa durée de vie de la batterie est phénoménale. Vous pouvez obtenir jusqu’à 50 heures d’autonomie avec une seule charge. Impressionnant, non ? Le casque est également confortable et léger. Donc, je pense que vous pouvez le porter pendant 50 heures d’affilée si vous le souhaitez. Dans l’ensemble, c’est un excellent casque sans fil abordable.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 50 heures

Bluetooth : Bluetooth 5.0

ANC : Passif

Étanche : Non

Étui de rangement : comprend une pochette

Codecs : AAC

Meilleurs écouteurs sans fil en 2023

Les écouteurs ne sont pas à taille unique. Mais la bonne nouvelle est que les meilleurs casques sans fil sont proches de cela. Donc, je vous assure que peu importe celui que vous choisissez dans la liste, vous ne serez pas déçu par les performances audio, le confort et la batterie de secours.