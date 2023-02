Vous pouvez maintenant commenter ou répondre avec des GIF sur les publications Instagram – Voici comment le faire

Nous venons d’avoir une mise à jour majeure de WhatsApp hier. Et comme toute autre application sociale, l’équipe derrière Instagram introduit de nouvelles fonctionnalités qui rendent la plateforme sociale facile et amusante à utiliser. En fait, dans la plupart des cas, vous trouverez la plupart des fonctionnalités de Facebook dans l’application Instagram.

Mais bien que Facebook permette aux utilisateurs de répondre et de commenter avec des GIF dans les publications, Instagram ne vous permettait de répondre qu’aux publications avec des emojis ou des textes. Eh bien, maintenant, les choses changent pour la plateforme sociale. Oui, vous pouvez enfin répondre ou commenter les messages avec des GIF.

Comment répondre ou commenter avec des GIF sur les publications Instagram

Il semble qu’Instagram souhaite que les utilisateurs soient un peu plus vivants dans les sections de commentaires. Et même si vous ne pouvez pas (encore) utiliser d’images, il est désormais possible d’utiliser des GIF. En fait, répondre avec des GIF n’est pas une nouveauté pour la plateforme sociale. Mais vous ne pouviez faire cela que pour les histoires.

Alors, comment commentez-vous ou répondez-vous avec des GIF sur les publications Instagram ? Eh bien, tout d’abord, vous devez être sur la dernière version de l’application. Rendez-vous sur Google Play Store ou Apple App Store et vérifiez les mises à jour.

Une fois que vous avez mis à jour votre application Instagram, accédez à la zone de commentaires d’une publication. Là-bas, la nouvelle interface utilisateur vous montrera une option « GIF ». Lorsque vous appuyez dessus, des GIF prédéfinis et une barre de recherche vous seront présentés.

Dans la barre de recherche, vous pouvez taper un mot-clé pour trouver un GIF particulier. Ou, vous pouvez simplement appuyer sur les GIF suggérés. Et ce sera à peu près tout. Le processus est aussi simple que de commenter avec des GIF sur Facebook.

Vous ne voyez pas l’option GIF ? Eh bien, le déploiement initial de cette fonctionnalité Instagram est assez limité. Ainsi, cela peut prendre quelques semaines pour que la fonctionnalité arrive à tous les utilisateurs.