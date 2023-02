Rares et mystérieuses méduses fantômes repérées en Antarctique : elles ont des tentacules de 10 mètres de long

Lors d’une expédition dans les eaux de la péninsule antarctique, trois spécimens de méduses fantômes ont été repérés, parmi les plus grands et les plus mystérieux invertébrés qui peuplent les océans.

Méduse fantôme. Crédit : Antony Gilbert/Viking

Les méduses sont des animaux marins assez communs dans les mers et les océans du monde entier, cependant certaines espèces particulières, comme la mystérieuse et spectaculaire méduse fantôme (Stygiomedusa gigantea), sont extrêmement rares. Trois spécimens de cet incroyable invertébré ont été repérés au large de la péninsule antarctique lors d’une expédition scientifique de l’équipe d’expédition Viking l’hiver dernier. Ce fut une rencontre vraiment extraordinaire, sachant qu’à ce jour, en plus d’un siècle, moins de 130 observations de la méduse fantôme ont été rapportées dans la littérature scientifique.

1 crédit

Ces scyphozoaires ressemblent à de la science-fiction. Elles font en effet partie des plus grandes méduses du monde, se caractérisant par de très longs tentacules rubanés (non urticants) pouvant dépasser les 10 mètres de long. L’exombrella, ou plutôt le « dôme » de l’animal, peut atteindre un mètre de long. La couleur est affectée par la luminosité ; lorsque la méduse est suffisamment proche de la surface, elle devient d’un pourpre merveilleux et vif, tandis qu’en profondeur elle tend vers l’orange qui s’affaiblit progressivement. Ces méduses, appartenant à la famille des Ulmaridae, sont des animaux planctoniques poussés par les courants : elles utilisent leurs énormes bras comme des rubans pour capturer le plancton et les petits poissons dont elles se nourrissent. On pense qu’ils vivent de la surface à plus de 6 600 mètres de profondeur au cœur des océans.

Rencontrer une méduse fantôme est une expérience merveilleuse et extrêmement significative pour les scientifiques, compte tenu du peu d’occasions que nous avons eues de les étudier. Ce n’est pas un hasard si les trois spécimens aperçus lors de l’expédition antarctique ont été décrits dans une étude scientifique ad hoc, qui soulignait l’importance d’utiliser de petits sous-marins télécommandés pour mener des investigations en biologie marine. Notamment dans les eaux antarctiques à plus de 50 mètres de profondeur, dont la faune est peu connue pour des raisons logistiques et financières.

La méduse au tentacule noué. Crédit : Gregory Gibbons/Viking

Les trois spécimens de méduses fantômes ont été repérés à trois reprises, toujours seuls. Le premier à la pointe Georges (île Rongé) à 80 mètres de profondeur ; le second dans la baie Fournier (île Anvers) à 280 mètres de profondeur; et le troisième à Brown Station (Paradise Harbour) à une profondeur de 87 mètres. Les chercheurs ont pu confirmer qu’il s’agissait de trois spécimens différents grâce à des marques caractéristiques sur la « cloche ». L’un d’eux avait également un nœud dans l’un des très longs tentacules, ce qui l’empêchait très probablement de se nourrir. Le spécimen le plus long mesurait un peu moins de 5 mètres, mais comme indiqué ces splendides et mystérieux scyphozoaires peuvent faire plus du double de taille.

Parmi les observations les plus précieuses de la méduse fantôme, il y a celle faite par les scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), un centre de recherche océanographique en Californie. Grâce à un petit sous-marin télécommandé (ROV), ils ont réussi à capturer une magnifique séquence 4K. Le spécimen, filmé par le ROV « Doc Ricketts » à 1000 mètres de profondeur, a été aperçu dans la baie de Monterey, dans le golfe de Californie. Les détails de la recherche « Les submersibles personnels offrent un nouvel accès à la recherche écologique dans les eaux antarctiques : un exemple, avec des observations du scyphozoaire rarement rencontré Stygiomedusa gigantea » sur les trois spécimens filmés en Antarctique ont été publiés dans la revue scientifique Polar Research of the Norwegian Polar Institut.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :