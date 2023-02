Paramount Plus deviendra plus cher lorsqu’il fusionnera avec Showtime

Paramount Plus devrait devenir plus cher plus tard cette année, mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. L’augmentation de prix est liée à la décision de Paramount de fusionner son service de streaming Paramount Plus avec Showtime, vous paierez donc un peu plus mais vous obtiendrez également plus de contenu.

Paramount+ et Showtime

Actuellement, Paramount Plus est au prix de 4,99 $ pour le niveau financé par la publicité, qu’il appelle le plan « Essential », et de 9,99 $ pour le plan sans publicité « Premium ». Ce dernier plan comprend également des choses comme un flux en direct de votre station CBS locale et la possibilité de télécharger du contenu pour une visualisation hors ligne.

Cependant, à partir du troisième trimestre 2023, chacun de ces plans devient plus cher. Le plan « Essential » augmentera d’un dollar à 5,99 $ par mois, et le plan « Premium » augmentera de deux dollars à 11,99 $.

Comme l’explique The Streamable, cette augmentation de prix est liée à la fusion de Paramount Plus et Showtime. Lorsque cette fusion aura lieu, les services de streaming seront renommés « Paramount + avec SHOWTIME ».

Lorsque vous regardez le prix actuel de Showtime, c’est en fait une très bonne affaire. Showtime coûte à lui seul 14,99 $ sans publicité. Ainsi, pour 11,99 $ par mois, à partir du troisième trimestre 2023, vous obtiendrez l’intégralité des bibliothèques de contenu Paramount Plus et Showtime pour 11,99 $. Ceci, bien sûr, suppose que vous êtes du tout intéressé par Showtime.

Les nouvelles sont moins bonnes pour le plan de support publicitaire de Paramount Plus, qui devient plus cher malgré l’absence d’ajout de contenu Showtime. On ne sait pas si « Paramount + avec SHOWTIME » sera disponible via les chaînes Apple TV.

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Êtes-vous abonné à Showtime ou Paramount Plus ? Allez-vous rester après la fusion de ces deux services plus tard cette année ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Suivez Chance : TwitterInstagram et Mastodon

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :