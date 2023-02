BREAKING: Nothing déploie enfin la mise à jour stable d’Android 13 sur Nothing Phone 1

L’attente est finalement terminée! Nothing Phone 1 reçoit enfin la mise à jour tant attendue de Nothing OS 1.5 centrée sur Android 13. La dernière mise à jour est lancée avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs.

Plus tôt cette semaine, Rien n’a officiellement confirmé que le déploiement stable est prévu pour le week-end. La société a tenu sa promesse et commence à déployer le nouveau logiciel sur le Nothing Phone 1. La mise à jour est déjà en ligne pour certains utilisateurs, fonctionnant sur la version bêta ouverte. Nothing Phone 1 commence à recevoir la mise à jour stable avec le numéro de version de Nothing OS 1.5.2

Pour les testeurs, la mise à jour ne pèse que 152 Mo, oui, un petit patch incrémental vous permet d’installer rapidement l’Android 13 stable sur votre appareil. Comme prévu, la mise à jour se déroule avec une grande liste de nouvelles fonctionnalités, y compris de nouveaux fonds d’écran, des sonneries avec des effets de glyphe, une nouvelle application météo, plus de couleurs pour les thèmes dynamiques, une nouvelle interface utilisateur de contrôle multimédia, des mises à jour du presse-papiers, des fonctionnalités de confidentialité, etc. .

La mise à jour apporte des améliorations aux horaires d’ouverture des applications, la consommation d’énergie a été améliorée de 51 %, des améliorations de la vitesse de déverrouillage des empreintes digitales, et plus encore. Voici la liste complète des changements à venir avec la mise à jour Nothing Phone 1 Android 13.

Nothing Phone 1 Android 13 basé sur Nothing OS 1.5.2 Mise à jour stable – Changelog

Application météo Nouvelle application météo Rien Appuyer sur un widget météo sur l’écran d’accueil ouvre désormais directement la ville correspondante dans l’application au lieu d’ouvrir un lien.

Personnalisation Tout nouveau soundpack Glyph pour plus de sonneries et de sons de notification. Plus de combinaisons de couleurs disponibles dans le sélecteur de papier peint. Nouvelle collection de papiers peints minimalistes. Les icônes peuvent correspondre à la couleur de votre arrière-plan pour rendre votre écran d’accueil plus cohérent. Personnalisations des raccourcis de l’écran de verrouillage. Créez des raccourcis pour l’appareil photo, la torche, les commandes de l’appareil et le portefeuille.

Expérience améliorée Basculez facilement l’utilisation des données lorsque vous utilisez une double carte SIM grâce au panneau de configuration rapide du réseau amélioré. Affichez automatiquement le réseau actuel et affichez la quantité de données mobiles que vous avez utilisées dans les paramètres rapides. Scannez directement un code QR dans l’application Appareil photo. Le scanner apparaît également sous forme de raccourci dans les paramètres rapides. Sélectionnez les préférences de langue pour différentes applications.

Amélioration visuelle Un nouveau look pour Media Control. Affiche les pochettes d’album en plein écran avec un ensemble plus large de commandes musicales. Panneau de paramètres de volume amélioré. Permet un contrôle granulaire du volume sans déverrouiller l’appareil. Notifications lumineuses du mode jeu améliorées. Il y a donc moins de distraction lorsque vous jouez. Animations plus fluides lors de la transition de l’affichage entre on et off. Interface de l’application Appareil photo plus raffinée.

Confidentialité et sécurité Recevez une alerte lorsqu’une application accède à votre presse-papiers. Historique effacé après un certain temps pour empêcher tout accès indésirable. Ajout de l’application de sécurité personnelle. Meilleure protection de la vie privée, y compris Photo Picker, autorisation des appareils Wi-Fi à proximité et sélection de l’autorisation des médias.

La performance du système La précision de déverrouillage des empreintes digitales s’est améliorée jusqu’à 12 %. La vitesse de démarrage de l’application a augmenté jusqu’à 71 %. La consommation d’énergie en mode veille a été améliorée jusqu’à 50 %. Implémentation d’une nouvelle fonctionnalité d’auto-réparation pour supprimer périodiquement les vidages système et le cache inutilisés. Augmentation de la stabilité du système. Corrections de bugs généraux.



Si vous possédez Nothing Phone 1 et que vous attendez la mise à jour d’Android 13, vous pouvez enfin mettre à niveau votre appareil vers le nouveau Nothing OS 1.5.2. Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour est en phase continue et sera disponible pour tous dans les prochains jours. Jusque-là, vous pouvez accéder à Paramètres> Système> Mise à jour du système, puis appuyez sur Télécharger et installer si la mise à jour est disponible.

Si votre téléphone fonctionne sur le correctif bêta 2 ouvert, vous pouvez mettre à jour manuellement votre téléphone vers la version stable en chargeant l’OTA, voici le lien de mise à jour incrémentielle à partir du correctif bêta 2 ouvert.

