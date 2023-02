Boire de l’alcool avant ou pendant la grossesse peut modifier la forme du visage de votre bébé

Même une consommation modérée, comme un verre de vin ou de bière par semaine, était associée à une altération de la forme du visage.

Caractéristiques faciales courantes des bébés nés de mères qui ont bu avant et/ou pendant la grossesse / Reproduction humaine

Nous savons tous probablement que la consommation d’alcool pendant la grossesse est absolument déconseillée, car elle est très nocive pour la santé du fœtus. Cependant, peu de gens savent que même l’alcool consommé au cours des mois précédant la grossesse peut avoir des effets négatifs sur le bébé. En fait, de plus en plus de preuves montrent que la consommation d’alcool avant la conception augmente la probabilité d’avoir des enfants atteints de malformations congénitales, comme une fente labiale, mais ce que l’on ignorait encore, c’est que même une consommation modérée est associée à des changements dans le visage du bébé. . Une nouvelle étude a notamment mis en évidence un lien entre la forme du visage et la quantité d’alcool consommée par les mères avant et pendant la grossesse, notant cette association pour la première fois chez les enfants nés de femmes ayant consommé de l’alcool jusqu’à trois ans. mois avant la conception. La recherche, publiée aujourd’hui dans la revue Human Reproduction, a également indiqué que de tels changements faciaux peuvent se produire malgré la consommation de moins de 12 grammes d’alcool par semaine, l’équivalent d’un verre de vin de 175 ml ou de 330 ml de bière.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont utilisé des méthodes d’intelligence artificielle (IA) et une technologie d’apprentissage en profondeur (deep learning) pour analyser des images faciales de milliers d’enfants prises à l’âge de 9 ans (3149 enfants) et 13 ans (2477 enfants) – avec 1878 enfants évalués. aux deux âges – dans le cadre de l’étude Génération R, une enquête en cours auprès des femmes enceintes et de leurs enfants dès la vie fœtale.

« Le visage – a expliqué Gennady Roshchupkin, professeur adjoint et chef du groupe de biologie computationnelle des populations au Centre médical Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) qui a dirigé l’étude – est une forme complexe et son analyse est une tâche difficile. Par conséquent, nous avons développé un algorithme basé sur l’IA, qui a pris des images 3D haute résolution du visage et produit 200 mesures ou « traits » uniques, puis évalué pour rechercher des associations avec l’exposition prénatale à l’alcool et développer une carte des caractéristiques faciales particulières. liés à la consommation d’alcool des mères.

Quatre traits du visage chez les enfants nés de mères qui boivent avant ou pendant la grossesse

L’analyse a indiqué que même la consommation de quantités modérées d’alcool (moins de 12 g par semaine) pendant la grossesse est associée à des changements dans la forme du visage des enfants. Ces changements, observés avec une signification statistique chez les enfants de neuf ans, étaient d’autant plus évidents que la quantité d’alcool consommée augmentait et concernaient principalement quatre caractéristiques : le bout du nez retroussé, le nez raccourci, le menton vers l’extérieur et la paupière inférieure tournée vers le bas. vers l’intérieur. Des résultats similaires ont également été observés chez les nourrissons nés de femmes qui ont consommé de l’alcool au cours du premier trimestre de grossesse puis ont arrêté, ce qui suggère que ces associations peuvent s’expliquer principalement par l’exposition du fœtus à l’alcool au cours des trois premiers mois de grossesse.

Les chercheurs ont également découvert que des traits faciaux statistiquement significatifs étaient associés à la consommation d’alcool des mères, même lorsqu’ils comparaient des femmes qui n’avaient bu de l’alcool que dans les trois mois précédant la grossesse avec des mères qui avaient continué à boire pendant la grossesse.

Changements faciaux chez les enfants associés à la consommation maternelle d’alcool. Colonne 1 : Consommation d’alcool uniquement avant la grossesse, Colonne 2a : Consommation d’alcool au cours du premier trimestre mais pas au cours des deuxième et troisième trimestres, Colonne 2b : Consommation pendant la grossesse. En rouge, il indique les changements vers l’intérieur du visage par rapport au centre géométrique de la tête, en bleu les changements vers l’extérieur / Crédit : Human Reproduction

« J’appellerais le visage un » miroir de la santé « car il reflète la santé globale d’un enfant », a ajouté Roshchupkin. En effet, l’exposition à l’alcool avant la naissance peut avoir des effets néfastes importants sur sa santé en développement et, si une mère boit de grandes quantités de façon régulière, cela peut entraîner un certain nombre de troubles, appelés FASD (Fetal Alcohol Disorders Spectrum), qui sont reflété sur le visage de l’enfant ».

Ces troubles, soulignent les chercheurs, sont définis comme une combinaison d’un retard de croissance, d’une déficience neurologique et d’un développement facial anormal reconnaissable, dont les symptômes comprennent une déficience cognitive, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), des troubles d’apprentissage, des troubles de la mémoire, des troubles du comportement problèmes et retards d’élocution.

À ce jour, on savait déjà que les TSAF étaient causés par la consommation d’alcool pendant la grossesse, en particulier une consommation excessive. Cependant, jusqu’à présent, on savait peu de choses sur les effets d’une faible consommation d’alcool sur le développement du visage et, par conséquent, sur la santé des enfants. Cela soulève des questions quant à savoir si, au-delà de la forme du visage, la consommation de petites quantités d’alcool avant la conception pourrait encore affecter leur santé globale, même lorsque la consommation est antérieure ou a été arrêtée pendant la grossesse. Des troubles métaboliques chez les mères liés à la consommation d’alcool elle-même, ainsi que des problèmes de glycémie ou de stéatose hépatique, pourraient expliquer le lien avec la forme du visage.

« Les résultats de notre étude suggèrent qu’une consommation maternelle d’alcool faible à modérée jusqu’à trois mois avant et pendant la grossesse est associée à l’apparence faciale du nourrisson », concluent les auteurs qui ont établi un niveau de consommation d’alcool sans danger pendant la grossesse et qu’il est conseillé d’arrêter boire de l’alcool avant même la conception pour assurer des résultats de santé optimaux pour la mère et le fœtus en développement.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :