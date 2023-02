WhatsApp vient de devenir plus productif, de nouvelles fonctionnalités de productivité viennent d’être annoncées

WhatsApp vient d’annoncer quatre nouvelles fonctionnalités qui vous faciliteront la vie. Ces fonctionnalités sont destinées à améliorer l’expérience utilisateur et à améliorer votre productivité sur la plateforme de messagerie. Les quatre nouvelles fonctionnalités incluent une légende de document, une description de groupe plus longue et des sujets, jusqu’à 100 fichiers multimédias partagés et personnalisent les avatars.

Ce sont toutes de nouvelles fonctionnalités supplémentaires que WhatsApp a ajoutées à la plateforme de messagerie. Ce qui indique que vous pouvez commencer à en profiter tout de suite, mais d’abord, laissez-moi vous présenter ces fonctionnalités et vous expliquer comment chacune d’elles fonctionne.

La semaine dernière, WhatsApp a apporté quelques fonctionnalités pour améliorer le statut de WhatsApp pour Android et iOS. Aujourd’hui, WhatsApp a ajouté plus de fonctionnalités car la société a mis à jour le journal des modifications de WhatsApp sur le Play Store. Dans le journal des modifications, WhatsApp a mis en évidence toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles dans la nouvelle mise à jour.

Légende des documents

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez ajouter une légende aux documents que vous partagez sur la plateforme. Avec cela, vous avez une nouvelle façon de décrire chaque document afin que chaque utilisateur puisse identifier chaque document envoyé dans le groupe.

Sujet de groupe plus long

Cette fonctionnalité aidera les membres du groupe à mieux décrire le sujet du groupe. WhatsApp a ouvert la zone de texte de description du groupe afin que vous puissiez saisir plus de texte lors de la description de votre groupe.

Créer un avatar personnel

Cette fonctionnalité permet à tous les utilisateurs de créer un avatar personnel pour représenter leurs expressions sous forme d’stickers. L’outil vous permet de concevoir une image qui vous ressemble. Avec cela, vous pouvez l’utiliser comme DP ou l’utiliser comme sticker dans vos discussions.

Partagez jusqu’à 100 fichiers multimédias

Au départ, l’envoi de plusieurs messages sur WhatsApp était assez mouvementé. Surtout lorsque vous avez essayé d’envoyer plus de 30 fichiers multimédias. Vous ne pouviez tout simplement pas envoyer plus de 30 photos de vidéos à la fois. La société appartenant à Meta a maintenant augmenté ce nombre à 100. Cela vous permet d’envoyer beaucoup plus de photos ou de vidéos sur WhatsApp maintenant.

Comme je l’ai déjà mentionné, toutes ces nouvelles fonctionnalités sont actuellement disponibles pour tous les utilisateurs mondiaux de WhatsApp. Vous pouvez vérifier à partir de votre application si vous les avez tous. Sinon, vous devez mettre à jour l’application pour que ces fonctionnalités fonctionnent.