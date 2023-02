ChromeOS en Matériel Vous ressemble de plus en plus à Windows 11

ChromeOS, le système d’exploitation de bureau de Google, s’est lentement amélioré au fil du temps, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour en faire un système d’exploitation polyvalent et attrayant. Cependant, un nouveau tweak a fait son chemin vers l’itération Canary de ChromeOS qui pourrait potentiellement ajouter une belle couche de cohérence à l’écosystème Google. Ce réglage est la possibilité de passer au matériel que vous concevez pour le système d’exploitation.

Material You est un nouveau langage de conception qui a été introduit par Google avec la sortie d’Android 12. Il présente des coins plus arrondis, des couleurs plus vives et un look plus moderne dans l’ensemble. Si la conception Material You est officiellement publiée pour ChromeOS, elle pourrait apporter une apparence et une convivialité similaires au système d’exploitation de bureau de Google.

Voici à quoi ressemble Material You sur ChromeOS

Arif Bacchus, rédacteur en chef de XDA Developers, a pu activer la conception de Material You et la tester. Il a constaté que l’interface de bureau ressemblait encore plus à l’expérience Pixel qu’auparavant. Le changement le plus visible étant dans les paramètres rapides en bas à droite de l’écran. Les curseurs de volume et de luminosité ont été plus épais pour les rendre plus faciles à utiliser, et les réglages rapides sont passés d’une bulle ronde à de véritables tuiles en forme de pilule, tout comme sur les smartphones sous Android 12.

Une modification bienvenue est la synchronisation automatique des couleurs de l’interface avec celles du fond d’écran. Cette fonctionnalité rappelle Windows et est arrivée avec Android 12. Cependant, cette fonctionnalité ne fonctionne pas encore complètement, car les curseurs de paramètres rapides changent de couleur, par exemple, que ce soit en mode clair ou sombre.

Les notifications sont désormais entièrement séparées des paramètres rapides, tout comme sur Windows 11. C’est une excellente nouvelle, d’autant plus que les applications Android installées sur ChromeOS ont tendance à envoyer de nombreuses notifications.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Pour le moment, Google n’a pas confirmé l’arrivée de ce design sur son système d’exploitation, mais les rumeurs se sont néanmoins multipliées. Si Google fonctionne bien sur Material You, cela n’indique pas qu’il sortira officiellement. Cependant, pour ceux qui veulent tester le Material You design en beta, c’est possible en se rendant à l’adresse : chrome://flags dans le navigateur Chrome. Ensuite, recherchez l’indicateur qs-revamp et activez-le. Un redémarrage sera probablement nécessaire pour finaliser l’activation du nouveau design.

Fonctionnalités principales de ChromeOS

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, voici quelques-unes des principales fonctionnalités de ChromeOS :

Rapide et léger : ChromeOS est rapide et efficace, avec une configuration système minimale. Cela en fait un excellent choix pour les appareils de faible puissance. Basé sur le cloud : ChromeOS est conçu pour être fortement intégré aux services cloud, tels que Google Drive. Cela indique que vos fichiers et données sont toujours accessibles de n’importe où avec une connexion Internet. Sécurité intégrée : ChromeOS est conçu dans un souci de sécurité et propose une protection antivirus intégrée et des mises à jour automatiques pour assurer la sécurité de votre système. Comptes d’utilisateurs multiples : ChromeOS vous permet de créer plusieurs comptes d’utilisateurs. Cela indique que plusieurs personnes peuvent partager le même appareil et avoir leurs propres paramètres et préférences. Chrome Web Store : le Chrome Web Store est un référentiel d’applications et d’extensions pouvant être exécutées directement sur le bureau ChromeOS. Prise en charge des applications Android : les utilisateurs peuvent installer de nombreuses applications Android et les exécuter directement sur ChromeOS. Permettre aux utilisateurs d’accéder à une large gamme d’applications mobiles sur leur Chromebook. Recherche vocale et assistant virtuel : ChromeOS inclut un assistant virtuel intégré appelé Google Assistant. Ce qui permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches et de rechercher sur le Web à l’aide de commandes vocales. Fonctionnalités hors ligne : bien que ChromeOS soit conçu pour être basé sur le cloud, de nombreuses applications et services disposent également de fonctionnalités hors ligne. Cela indique que les utilisateurs peuvent continuer à travailler même lorsqu’ils sont hors ligne.

En conclusion, l’arrivée potentielle de Material You sur ChromeOS pourrait apporter un look frais et moderne au système d’exploitation de bureau de Google. Il reste à voir si Google publiera officiellement le nouveau design. Mais pour l’instant, les utilisateurs intéressés peuvent le tester en utilisant le programme bêta du système d’exploitation. Seul le temps nous dira si Material You fera son chemin vers ChromeOS ou non.