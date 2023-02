Surélever des îles et en créer de nouvelles : la proposition pour sauver les Maldives du changement climatique

Les îles Maldives risquent d’être submergées par l’eau en raison du réchauffement climatique. Les scientifiques proposent de surélever les îles et d’en construire de nouvelles pour éviter la perte de l’État insulaire.

Un atoll typiquement maldivien au-dessus du niveau de la mer. Crédit : Wikipédia

Parmi les pires conséquences du changement climatique figure la forte élévation du niveau de la mer, qui plongera des îles, des régions et des métropoles côtières entières sous les eaux. Même de France n’est pas à l’abri de ce phénomène progressif mais implacable. Parmi les plus menacés figurent surtout les atolls et les îles des océans Pacifique et Indien, dont beaucoup sont situés directement au-dessus du niveau de la mer. D’ici la fin du siècle, si nous ne parvenons pas à réduire de manière significative les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre, beaucoup seront littéralement engloutis dans l’eau. Ceux qui y vivent seront contraints de migrer ailleurs, perdant leurs maisons, leurs terres, leur culture traditionnelle et, dans certains cas, la nation entière.

Les îles Maldives sont parmi les exemples les plus éloquents de ce danger, dont la population ressent déjà la précarité des atolls de rêve qui se démarquent sur les dépliants touristiques. C’est précisément pour cette raison que beaucoup ont commencé à les abandonner et à se diriger vers la capitale Malé, qui est située à un niveau plus élevé au-dessus de la mer et regorge de « grands bâtiments » où l’on se sent plus en sécurité. Mais les Maldives dépendent entièrement du tourisme international ; perdre tous les îlots idylliques avec des stations balnéaires indiquerait l’effondrement de l’économie et un désastre social complet. De plus, si le niveau de la mer continue de monter, même les îles considérées comme « sûres » pour les prochaines décennies deviendront dangereuses pour la population (qui compte actuellement environ 500 000 habitants et ne cesse de croître) à l’avenir. Ce n’est pas un hasard si des migrations massives sans précédent sont envisagées parmi les conséquences les plus dramatiques du changement climatique : dues à des conditions météorologiques devenues insupportables, sécheresse extrême, territoire infertile et justement submersion due à la fonte des glaces.

Pour éviter de perdre les Maldives à cause du réchauffement climatique, les scientifiques suggèrent un exploit technique massif pour soulever les îles existantes et en créer de nouvelles. Dans une nouvelle étude menée par des scientifiques britanniques de l’Université de Southampton, l’Université d’East Anglia (UEA) de TEDI-Londres et des chercheurs maldiviens, un plan a été proposé pour rendre les îles sûres sur lesquelles vivre. Aux Maldives, c’est une pratique établie de construire de nouvelles terres, mais les îles sont normalement placées à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Selon les experts, cependant, pour être sûrs, ils devraient être construits à 6 mètres au-dessus du niveau de l’eau, un travail beaucoup plus complexe et coûteux, mais indispensable si vous voulez vous protéger de la montée dévastatrice du niveau de la mer.

Selon les chercheurs, les 500 000 habitants des Maldives ne pourraient vivre que sur deux îles construites à un niveau bien plus élevé au-dessus de la mer, plutôt que d’être « dispersés » sur de multiples îlots naturels, comme l’indique un communiqué du professeur Robert Nicholls, professeur au Tyndall Center de l’Université d’East Anglia. « Bien sûr, ces îles seraient très différentes des belles avec des plages que l’on voit actuellement dans les brochures touristiques. Ils seraient très urbains avec de nombreux immeubles de grande hauteur, comme on le voit aujourd’hui dans la capitale Malé, mais de nombreux Maldiviens choisissent désormais des environnements urbains et ont des maisons sûres. Des îles surélevées supplémentaires pourraient fournir un espace pour le tourisme et d’autres activités économiques si nécessaire », a ajouté l’expert. Pour construire des îles touristiques, par exemple, les scientifiques proposent de renforcer les processus naturels qui donnent vie aux atolls.

Le « soulèvement » artificiel des îles et la construction de nouvelles colonies sont des projets également considérés comme efficaces pour d’autres États insulaires à risque, tels que Kiribati, Tuvalu, la République des Îles Marshall et d’autres, qui pourraient ainsi résister à l’impact des changements pour siècles climatiques. Cela empêcherait la migration massive des populations locales vers les zones continentales, alimentant davantage les problèmes liés au manque de ressources et de terres pour tous. Les experts estiment que la migration mondiale pourrait être le déclencheur de nouveaux conflits catastrophiques. Les détails de la recherche « Pathways to sustains atolls under Sealevels through land claim and island raise » ont été publiés dans la revue scientifique Environmental Research : Climate.

