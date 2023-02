Enfin, Apple sera contraint d’ouvrir la technologie Apple Pay NFC

Une coalition bancaire, comprenant l’application de paiement norvégienne dominante Vipps, souhaite que l’UE engage une action anti-monopole contre Apple jusqu’à ce que la technologie NFC d’Apple Pay soit disponible. La réunion à huis clos de mardi de l’Union européenne sur les violations présumées des lois antitrust d’Apple a incité la société de paiement norvégienne Vipps à appeler à une action rapide contre Apple Pay.

Reuters rapporte que Vipps était présent à la session. Le choix de Vipps de parler peut être un signe que le cas d’Apple est convaincant. Cependant, l’UE n’a pas encore rendu publiques ses conclusions suite à la réunion à huis clos. Indépendamment du résultat de l’audience, Vipps a déclaré que l’UE devrait désormais obliger Apple à accorder l’accès à sa technologie NFC à (d’autres marques).

Rune Garborg, PDG de Vipps, a déclaré : « 78 % des transactions par carte en Norvège sont effectuées via des terminaux. C’est pourquoi le NFC est si important, surtout chez les jeunes ». Il ajoute « Mais Apple ne partage le NFC qu’avec les banques, et les banques doivent payer pour installer des cartes bancaires dans Apple Pay. Mais pour nos portefeuilles, nous n’avons pas la permission d’ouvrir NFC.

Apple va se faire valoir

Vipps a assisté à la conférence de l’Union européenne à huis clos. Lors de cet événement, Apple devrait faire valoir ses arguments. Il tentera de convaincre la conférence qu’il n’interdit pas aux autres entreprises d’utiliser sa technologie NFC. Le cabinet fait partie du groupe Norges Bank. L’entreprise a testé des substituts NFC, mais ils ne sont pas viables et trop complexes.

Concernant l’affirmation de Vipps, Apple n’a fait aucun commentaire. Dans le cadre de sa réponse à l’enquête de l’UE, Apple a déjà maintenu sa position.

« Nous avons conçu Apple Pay pour fournir aux utilisateurs un moyen simple et sécurisé de présenter numériquement leurs cartes de paiement existantes et permettre aux banques et autres institutions financières de proposer à leurs clients des paiements sans contact. Apple Pay est uniquement disponible pour les consommateurs en Europe. L’une des nombreuses options disponibles pour les consommateurs pour effectuer des paiements, il garantit un accès égal au NFC tout en établissant une norme de pointe en matière de confidentialité et de sécurité.

Le nouveau brevet d’Apple

Nouveau brevet d’affichage pliable

Apple aurait obtenu un nouveau brevet aujourd’hui, alimentant la spéculation selon laquelle la société pourrait introduire un gadget avec un écran pliable. Selon la description du brevet, les utilisateurs peuvent faire plus avec cet appareil et pas seulement avec l’écran. Ils peuvent exécuter des tâches spécifiques même sans toucher l’écran. Les utilisateurs peuvent contrôler la caméra, par exemple, en touchant le côté de l’appareil. La société fait référence à cette «commande latérale» comme un bouton d’obturateur virtuel. De plus, les utilisateurs peuvent régler le volume en faisant glisser leurs doigts de haut en bas sur le côté de l’appareil.

Une image d’un téléphone ou d’une tablette pliable avec un écran « enveloppant » est également montrée dans la description du brevet. Contrairement à des concurrents comme Samsung, Apple n’a pas encore introduit d’iPhone pliable ou tout autre produit. Mais selon certains analystes, Apple lancera probablement un tel produit prochainement. Le nouveau brevet qui a été obtenu cette fois-ci a encore accru les espoirs des gens.

Le produit Apple pliable ne sera pas un iPhone

Le brevet peut suggérer qu’Apple sortira une tablette pliable. Cependant, un commentaire des analystes de l’USB affirme que cela n’arrivera pas cette année. UBS pense que la demande pour les prochains iPhones augmentera grâce aux écrans flexibles. « Nous nous attendons à ce que l’iPhone à écran pliable stimule le taux d’achat et le taux de mise à niveau des consommateurs », ont déclaré les analystes d’UBS dans la recherche.

Les téléphones pliables représentent actuellement une très petite partie de l’ensemble de l’industrie de la téléphonie mobile. Les téléphones à écran pliable ne représenteront que 1,1 % de toutes les livraisons de téléphones portables en 2022, selon les estimations d’IDC. Certains analystes ont affirmé qu’Apple pourrait sortir un gadget pliable dans les mois à venir. Cependant, l’appareil ne sera pas un iPhone. Pour les iPhones, Apple hésite à suivre une nouvelle mode et préfère plutôt attendre que la technologie progresse.

Selon la société d’études de marché CCS Insight, Apple sera la première entreprise à lancer un iPad avec un écran pliable en 2024. Apple va inverser la tendance et prendre la tête des tests avec l’iPad au lieu de lancer un iPhone pliable pour le moment. Pour Apple, cela n’a pas beaucoup de sens de lancer un iPhone pliable pour le moment. De plus, le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo pense qu’un iPad avec un écran pliable serait commercialisé par Apple en 2024.

Apple introduira la technologie Micro LED en 2024

TrendForce a publié un rapport indiquant qu’Apple introduirait la technologie Micro LED dans les produits électroniques grand public. Selon le rapport, le premier produit à utiliser cette nouvelle technologie Micro LED sera une montre qui arrivera en 2024. Le rapport affirme également que la nouvelle montre en 2024 introduira Micro LED comme une technologie d’affichage révolutionnaire. En plus d’étendre la taille de l’écran à plus de 2 pouces, on s’attend à ce que les spécifications de luminosité augmentent. Il répondra aux exigences des amateurs de sports outdoor et des professionnels.

TrendForce estime que la technologie Micro LED sera progressivement introduite dans d’autres produits de l’entreprise après 2024. Bénéficiant de la première application d’Apple, la gamme d’applications de la technologie Micro LED a la possibilité de s’étendre aux lunettes AR, aux téléphones mobiles, aux écrans automobiles et à d’autres appareils dans 2026 – 2030.

Parlant du retard d’Apple à entrer dans le domaine des téléphones portables pliables OLED, TrendForce a déclaré qu’une des raisons possibles est que la technologie Micro LED peut être associée de manière flexible à des substrats rigides tels que le verre et le CMOS. Il y a aussi une très bonne correspondance sur le substrat. Par conséquent, Micro LED peut également devenir la technologie d’affichage pour les produits iPhone pour entrer dans les écrans pliables, défilants et même étendus à l’avenir. Cela peut également devenir une autre technologie clé pour que l’entreprise puisse innover en matière de produits et dépasser d’autres marques.