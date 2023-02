Toujours des problèmes pour la Station spatiale, un deuxième vaisseau spatial russe fuit du liquide de refroidissement

Après l’affaire Soyouz, une autre fuite de liquide inexpliquée a été détectée par la navette cargo Progress 82 qui est actuellement amarrée au module Poisk de l’ISS. NASA : « Aucun danger pour l’équipage. »

Le cargo russe Progress 82, chargé de 3 tonnes de vivres, de carburant et de ravitaillement, peu après s’être amarré au module Poisk de la Station spatiale internationale le 28 octobre 2022 / Crédit : NASA

Moins de deux mois après la fuite de liquide de refroidissement du vaisseau spatial Souyz, la Station spatiale internationale (ISS) enregistre une autre fuite de liquide inexpliquée d’un vaisseau spatial russe, Progress 82 (MS-21), un véhicule cargo actuellement amarré au module Poisk du laboratoire orbital. Les déclarations officielles de la NASA indiquent qu’il n’y a pas de menace immédiate pour la station ou l’équipage, mais l’événement soulève des questions quant à savoir si le problème pourrait être plus systémique qu’il n’y paraissait au départ.

L’agence spatiale russe Roscosmos a confirmé que les techniciens du contrôle de mission de Moscou avaient enregistré une « dépressurisation dans le circuit de refroidissement » de Progress 82, qui devait se désamarrer de l’ISS vendredi 17 février pour retourner sur Terre. Comme il est prévu qu’il transporte les déchets de la Station et qu’il soit désorbité au-dessus de l’océan Pacifique, il peut encore se dérouler comme prévu. « Les raisons de la dépressurisation font l’objet d’une enquête », a ajouté Roscosmos.

Progress 82 est amarré à l’ISS depuis octobre 2022 et, jusqu’à présent, aucun problème n’avait été signalé. « Les responsables surveillent tous les systèmes de la Station spatiale internationale et ne surveillent pas les autres problèmes », a déclaré la NASA. Bien que la nouvelle fuite ne semble pas particulièrement préoccupante pour le moment (« L’équipage, qui a été informé de la fuite du circuit de refroidissement, n’est pas en danger et poursuit les opérations normales de la Station spatiale » indique l’agence américaine ), le Le nouvel événement s’ajoute à un certain nombre d’autres dysfonctionnements avec les véhicules d’approvisionnement et de transport russes, soulignant à quel point il est facile que quelque chose se passe mal dans l’espace. On soupçonne que ces problèmes sont dus à un contrôle de qualité insuffisant.

Quant au vaisseau spatial Souyz, jugé dangereux pour le transport des astronautes après la perte attribuée à l’impact des micrométéroïdes, Roscosmos prévoit de lancer un autre vaisseau spatial Soyouz de remplacement fin février, puis de faire venir ses cosmonautes Dmitri Petelin et Sergey Prokopyev et l’astronaute de la NASA Frank Rubio probablement fin septembre.

Pendant ce temps, un vaisseau spatial cargo Roscomos supplémentaire, baptisé Progress 83, est amarré sans problème au module Zvezda de la Station spatiale internationale. Malgré la fuite sur Progress 82, les écoutilles entre Progress 82 et l’ISS sont toujours ouvertes et, a souligné la NASA, les températures et les pressions à bord de la Station sont normales. « Nos spécialistes assistent leurs homologues russes dans le dépannage de la fuite de réfrigérant Progress 82. »

