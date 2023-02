Apple iPhone 14 Pro Vs Apple iPhone 13 Pro : comparaison des coûts de production

Apple iPhone 14 Pro Max, de manière choquante, ne coûte que 3,7 % de plus que le coût total de fabrication d’une unité d’iPhone 13 Pro Max en 2022. Le coût de production d’un produit est proportionnel aux matériaux utilisés. De plus, le coût couvre tous les composants assemblés pour finaliser le produit. Ce blog concerne le coût de production de l’iPhone 14 Pro par rapport à l’iPhone 13 Pro.

Compte tenu de l’analyse d’une année sur l’autre, le coût de production de l’iPhone 14 Pro est donc considérable. Savez-vous pourquoi nous disons cela? Vu l’inflation et d’autres facteurs impactant la production, ce n’est pas élevé. La société a également utilisé de meilleurs composants dans son dernier appareil phare.

iPhone 13 Pro contre iPhone 14 Pro : aperçu des coûts

Comme mentionné ci-dessus, le coût de production du 14 Pro est légèrement supérieur à celui de son homologue. La sensation de l’année dernière avec 128 Go de flash NAND coûte près de 464 $ à l’entreprise. Counterpoint Research indique par ailleurs que le coût est supérieur de près de 3,7 % au coût matériel de l’iPhone 13 Pro Max.

En entrant dans les détails techniques, l’augmentation des coûts dépend des changements d’affichage, de caméra et d’affichage. Tous ces composants partagent une partie importante de la nomenclature. La décision d’Apple d’introduire la puce A16 Bionic coûte 11 $ de plus que la puce A15 Bionic. Le coût de mise à niveau ajoute 20 % au coût de production total.

De même, le nouvel écran iPhone 14 pro ajoute un coût total de 20% à la facture totale du matériel. De plus, l’appareil photo 48 MP d’Apple iPhone 14 Max Pro avec capteur d’image à quatre pixels coûte 6,30 $ de plus à l’entreprise. Cela augmente le coût de production d’une caméra avancée de 1 % à 11 % (d’une année sur l’autre).

Ce sont donc ces composants qui ont augmenté la facture globale de l’entreprise pour la production de l’iPhone 14 Pro. Certains composants ont fait économiser quelques dollars à Apple. Par exemple, le groupe mobile réduit le coût global de 1 %. Cela s’est produit en raison d’une baisse rapide des prix des composants pour la technologie 5G en raison de son énorme popularité.

Counterpoint Research indique que le coût des composants Made-For-Apple a augmenté et couvre 22% de la BOM (bill of the material). En un mot, le coût global de l’iPhone 14 Pro a augmenté de 17 $ par rapport à l’Apple iPhone 13 Pro. C’est inférieur au coût de production estimé de l’iPhone 13 Pro par rapport à l’iPhone 12 Pro, qui s’élève à 21,50 $.