Un pendentif qui vous aide à arrêter de fumer arrive : comment fonctionne « SmokeMon »

Des scientifiques ont mis au point un collier « intelligent » capable de comprendre le comportement d’un fumeur et de l’aider à arrêter. C’est ainsi que fonctionne SmokeMon.

Les chercheurs testent un nouvel appareil intelligent en forme de collier qui peut aider les gens à arrêter de fumer. Baptisé SmokeMon, il se base sur l’analyse de ce que l’on appelle la « topographie du tabagisme », c’est-à-dire l’ensemble des caractéristiques qui donnent une image précise du comportement d’un fumeur. Ceux-ci incluent, par exemple, le nombre de cigarettes fumées, le temps d’inhalation entre les bouffées, le nombre de bouffées et leur volume. Aujourd’hui, bien qu’il soit établi par de multiples études que le tabagisme est la principale cause évitable de décès dans le monde, il n’y a toujours pas de détails clairs sur la causalité entre l’exposition aux composés de la fumée et ses effets. Après tout, il y a des milliers de produits chimiques nocifs dans la fumée de cigarette qui peuvent causer des maladies potentiellement mortelles, comme le cancer, l’emphysème, la MPOC et les maladies cardiovasculaires. En connaissant mieux la topographie tabagique des fumeurs, il est non seulement possible de mieux comprendre la relation entre comportement et maladies, mais aussi d’intervenir précocement et d’empêcher ceux qui ont décidé d’arrêter de retomber dans l’habitude.

L’efficacité de SmokeMon, semblable à un pendentif en lapis-lazuli, a été développée et testée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de la Northwestern University de Chicago, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Georgia Institute of Technology et du Birla Institute of Technology and Sciences – Pilani de Goa (Inde). Les scientifiques, coordonnés par le professeur Nabil Alshurafa, professeur de médecine préventive à la Feinberg School of Medicine de l’université américaine, pour développer le dispositif ont impliqué 19 fumeurs, dont le comportement a été étudié au cours de 115 séances contrôlées en laboratoire, pour un total de 110 heures. d’expérimentation. À l’aide de l’apprentissage automatique, ils ont suivi avec précision la topographie de la fumée de chaque participant, comme le moment où ils ont tiré, le temps d’inhalation, le temps entre les bouffées, etc. L’appareil fonctionne grâce à des capteurs thermiques spéciaux qui détectent les signatures thermiques liées aux cigarettes ; il ne collecte pas d’images et est donc beaucoup plus « dédié » que les appareils précédents d’analyse de la topographie des fumées, tels que ceux qui captaient des images.

Mais que font les scientifiques avec ces données ? Et comment peuvent-ils vous aider à arrêter de fumer ? Comme l’explique le professeur Alshurafa dans un communiqué, grâce à SmokeMon il est possible de vérifier le risque de rechute d’une personne qui a décidé d’arrêter de fumer. Beaucoup de ceux qui se sont engagés à cesser de fumer, en fait, retombent dans l’habitude, ne revenant jamais. Mais avant la rechute, ils peuvent commencer par une, puis par deux cigarettes et ainsi de suite. Des déboires qui à un moment donné se « lisent » comme des échecs totaux, capables d’ouvrir la voie au vice avec la même intensité qu’avant. Grâce à SmokeMon, il est possible de déterminer quels sont les schémas derrière le risque de rechute et les médecins peuvent puiser dans cette précieuse gamme, pour essayer de garder le patient sur la bonne voie avant qu’il ne déraille définitivement.

« Ces informations peuvent être utilisées pour prédire quand une personne rechutera et quand intervenir avec un appel téléphonique d’un fournisseur de soins de santé, par exemple, ou même un SMs ou une vidéo sur smartphone pour l’encourager à éviter une rechute », les auteurs de l’étude. écrire. . En d’autres termes, les personnes vivant un moment de fragilité pourraient être aidées à se remettre sur les rails. « Ces mesures en temps réel peuvent vraiment nous aider à comprendre où en est une personne dans ses habitudes tabagiques et à traiter le patient en conséquence », a commenté l’expert. Les scientifiques prévoient également de développer un dispositif similaire pour les cigarettes électroniques. Les détails de la recherche « SmokeMon : Unobtrusive Extraction of Smoking Topography Using Wearable Energy-Efficient Thermal » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable, and Ubiquitous Technologies.

