Restez calme : ChatGPT ne vous exploitera pas… pour le moment

ChatGPT fait parler de lui depuis quelques mois. Mais si certaines entreprises et utilisateurs ordinaires en avaient peur, d’autres ont commencé à investir massivement. Par exemple, Bill Gates a investi jusqu’à 10 milliards de dollars. Maintenant, ils l’ont intégré à Bing. Au fait, Opera a fait de même. Mais beaucoup de gens pensent que l’IA peut être utile dans de nombreuses autres situations. C’est pourquoi ils veulent comprendre si cela peut remplacer certaines spécifications. Nous supposons que vous savez qu’il a réussi l’test de droit et de commerce ainsi que l’test MBA. Mais aujourd’hui, on apprend qu’il a échoué à l’test de médecine.

ChatGPT ne peut pas être médecin

Comme tout réseau de neurones, ChatGPT n’a aucune formation en médecine. Il manipule habilement les informations textuelles pour produire des réponses pertinentes. Ces algorithmes sont entraînés sur d’énormes tableaux de données, qui leur sont « alimentés » par les développeurs. En utilisant diverses méthodes, les informations qu’ils lisent sont compilées en quelque chose de nouveau.

Un groupe de passionnés de la startup Ansible Health a testé le réseau de neurones ChatGPT pour passer l’un des examens les plus difficiles aux États-Unis – l’USMLE (Medical Licensing Exam). Cet test se compose de trois parties. Soit dit en passant, la préparation prend 300 à 400 heures. La liste des questions va des connaissances médicales fondamentales aux paradoxes de la bioéthique.

Le résultat a surpris tous les participants – le texte AI a presque réussi à passer cet test. Son taux de réussite variait de 52 % à 75 %, avec une norme de 60 %.

Les chercheurs disent que lors de l’test, l’IA a montré une brillante capacité à construire des chaînes logiques pour justifier les réponses. Il a réussi à trouver les informations nécessaires dans la base de données par des signes indirects pour donner une réponse détaillée.

Mais dans certains cas, les décisions de ChatGPT étaient non seulement notoirement erronées, mais auraient pu conduire à une fin fatale. Cela indique que dans un avenir proche, l’IA ne remplacera pas les professionnels de la santé. Mais nous supposons que cela les aidera, en devenant une source supplémentaire de données.

