Voici Pat, la plus vieille souris du monde – c’est son âge

Le Guinness World Records a reconnu la primauté de la plus vieille souris du monde à Pat, un spécimen de « souris de poche du Pacifique », un rongeur menacé d’extinction. C’est l’âge qu’il a eu.

Une toute petite souris d’une dizaine de centimètres de long (queue comprise) vient de conquérir le record de la plus vieille souris du monde, du moins parmi celles élevées en captivité dont la date de naissance est connue. Pat, c’est le nom du rongeur, a en effet atteint l’âge vénérable de 9 ans et 209 jours. C’est un record incroyable pour ces animaux, à tel point qu’il a été officiellement reconnu par Guinness World Records. Autant dire que le 10 avril 2004 était fêté Yoda, une souris naine qui à plus de 4 ans (1462 jours) avait été reconnue comme la plus vieille du monde. L’un des scientifiques qui l’élevait à des fins de recherche, le professeur Richard A. Miller du Centre de gériatrie de l’Université du Michigan, a déclaré à l’époque qu’il y avait plus d’hommes de 100 ans que de souris de 4 ans.

Pat n’est cependant pas une souris naine, mais une souris de poche du Pacifique (Perognathus longimembris pacificus), une sous-espèce endémique californienne en voie de disparition, qui dans le passé aurait même disparu. Jusqu’en 1994, près de Dana Point du comté d’Orange, les scientifiques trouvent une petite population survivante. Ces souris, qui vivent dans le maquis côtier et fluvial (à quelques kilomètres de la mer), se sont littéralement effondrées du fait de l’anthropisation de leurs habitats naturels, à partir des années 1930. Aujourd’hui, elles survivent aussi grâce à un vertueux projet de recherche et de réintroduction de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, qui a donné naissance en 2022 à plus de 30 portées pour un total de 117 souris. Beaucoup d’entre eux seront réintroduits dans la nature pour repeupler les milieux dont ils ont été extirpés. Après tout, même les souris sauvages jouent un rôle très précieux dans le maintien de l’équilibre écologique.

Pat la souris fait partie de ce programme et est née au Zoo Safari Park de San Diego le 14 juillet 2013. Son nom est un hommage à l’acteur Sir Patrick Stewart. Le record du Guinness World Records est considéré comme « une victoire pour toutes les espèces minuscules mais puissantes et souvent négligées à travers le monde qui jouent un rôle important dans leurs écosystèmes », comme l’explique le zoo de San Diego dans un communiqué de presse. « Cette reconnaissance est si spéciale pour notre équipe et importante pour l’espèce. Cela témoigne du dévouement et des soins incroyables que nous, en tant qu’organisation, prodiguons à chaque espèce, de la plus grande à la plus petite. Cette reconnaissance est également un symbole d’appréciation pour des espèces que les gens connaissent peu parce qu’elles ne sont pas une mégafaune charismatique, mais qu’elles sont tout aussi essentielles au fonctionnement de l’écosystème. Ces espèces négligées se trouvent souvent dans nos jardins, comme la souris de poche du Pacifique », a déclaré le Dr Debra Shier, directrice du programme de rétablissement des animaux à la San Diego Zoo Wildlife Alliance.

Cependant, la souris de poche du Pacifique vit en moyenne plus longtemps qu’une souris commune, qui vit environ deux ans. En effet, des records antérieurs de 7 ans étaient connus en captivité, alors qu’à l’état sauvage ces petits animaux vivent généralement de 3 à 5 ans. Plus de 9 ans reste un record extraordinaire pour l’espèce, dont l’importance est avant tout liée au rôle joué dans la dispersion des graines des plantes. Ces derniers jours, le chien le plus âgé du monde, Bobi, a également été annoncé et a atteint l’âge avancé de 30 ans.



