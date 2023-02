Google Lens Search peut rechercher l’écran sur Android

La recherche Google Lens arrive sur Google Lens. Oui, vous avez bien entendu. Le géant des moteurs de recherche mettra à jour son application de reconnaissance d’images et la rendra disponible sur les appareils Android, y compris le dernier Samsung Galaxy S23 Ultra. Vous pouvez rechercher avec Google Lens tout ce qui apparaît à l’écran ; c’est ce que Google a présenté à l’écran lors de la présentation lors de l’événement Parris. La société a maintenu une position: « Si vous pouvez le voir, vous pouvez le rechercher. »

Google Lens Search fait gagner du temps et des efforts…

Voulez-vous savoir comment vous économiserez du temps et des efforts lors de vos recherches avec Google Lens ? Grâce à la dernière fonctionnalité Google Lens Multisearch, qui vous permet de rechercher à l’aide d’images et de filtrer cette recherche à l’aide de texte. Sans aucun doute, c’est une fonctionnalité étonnante qui ajoutera plus de précision à la reconnaissance d’image.

Vous pouvez également ajouter du texte pour spécifier les résultats afin d’effectuer la recherche d’objectif. Ce que nous pouvons dire ici, c’est que la recherche de texte est couplée à la recherche d’image inversée de Google Lens. Cette fonctionnalité sera disponible pour Google Images, et vous pouvez l’utiliser sur n’importe quelle image qui apparaît sur le Web mobile.

Qu’est-ce que l’écran de recherche sur Android et comment fonctionne-t-il ?

La fonctionnalité Écran de recherche sur Android ressemble plus à la fonctionnalité « Qu’y a-t-il sur mon écran ». La fonction Assistant affiche actuellement des raccourcis pour « Lire » et « Objectif ». Auparavant, la fonctionnalité prenait des captures d’écran et les partageait avec l’application Lens ; à part cela, vous ne pouvez pas ajouter de texte lors de l’utilisation de la recherche d’images.

Mais maintenant, ça a changé. En termes simples, tout ce qui apparaît sur votre écran peut être recherché. Les utilisateurs peuvent également rechercher des recettes de cuisine, des modèles de voitures, des noms de bâtiments ou toute autre image contenant des informations de recherche. Vous pouvez notamment accéder à des sites Web et des applications ; de plus, vous n’avez pas à quitter votre écran de recherche d’images Google Lens actuel.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez appuyer longuement sur le bouton d’accueil ou d’alimentation pour obtenir plus d’informations sur l’image ou la vidéo sur votre écran Android. L’écran affichera une option « En savoir plus » ; vous devez appuyer dessus pour obtenir plus d’informations sur l’objet à l’écran. Google Europe a tweeté la démonstration sur son compte Twitter, où il effectue la recherche d’images.

Le la démonstration affine les résultats de la recherche en utilisant Lens et en ajoutant des textes. Le salon de Paris a été bénéfique pour le fabricant Pixel car il a présenté la mise à jour Google Lens et Bard. Sans oublier que Bard est un rival de ChatGPT, et il apparaîtra dans les recherches Google en tant que concurrent de Bing, basé sur l’IA, de Microsoft.

Comment désactiver la recherche Google Lens sur la série Samsung Galaxy S23 ?

Effectuez les étapes suivantes pour savoir comment désactiver la recherche Google Lens :