Utiliser la poussière de lune pour lutter contre le changement climatique : la proposition des scientifiques

Des chercheurs américains ont proposé d’utiliser la poussière de lune pour bloquer la lumière du soleil et lutter contre le réchauffement climatique. Comment fonctionne le projet de géoingénierie solaire.

Crédit : Andrea Centini

Pour lutter contre le réchauffement climatique, un groupe de recherche a avancé une solution curieuse et suggestive : utiliser la poussière de la Lune pour faire écran/dévier la lumière du soleil et provoquer un léger refroidissement de la Terre, contrecarrant ainsi les effets du changement climatique. Au moins en partie. C’est l’une des nombreuses propositions de géo-ingénierie solaire publiées ces dernières années par des scientifiques, une sorte de « dernier recours » si les réductions nécessaires des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre ne sont pas faites. Par ailleurs, les auteurs de ces études soulignent toujours que de tels projets ne doivent pas être considérés comme une alternative à l’abandon des énergies fossiles, mais comme une solution extrême, au mieux complémentaire, pour atténuer les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique.

L’utilisation de la poussière lunaire pour protéger les rayons du soleil et lutter contre le changement climatique a été proposée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université de l’Utah, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Smithsonian Astrophysical Observatory à Cambridge. Mais comment le régolithe de la Lune serait-il utilisé ? Les chercheurs, coordonnés par le professeur Benjamin C. Bromley, professeur d’astrophysique théorique au Département de physique et d’astronomie de Salt Lake City, ont indiqué que des millions de tonnes de poussières devraient être extraites sur le satellite de la Terre, tamisées pour obtenir des granules de la taille corrigé et tiré à travers un dispositif balistique approprié dans l’espace, tel qu’un canon électromagnétique.

Les chercheurs ont en fait déterminé « que les grains naturels de poussière lunaire ont la bonne taille et la bonne composition pour disperser efficacement la lumière du soleil loin de la Terre », comme l’a déclaré le professeur Bromley dans une interview avec le Guardian. Tous les régolithes lunaires n’ont pas ces propriétés, ils doivent donc être tamisés avant d’être projetés dans l’espace. Le point précis où l’envoyer est le point de Lagrange L1, qui est à environ 1/100e de la distance du soleil (qui est d’environ 150 millions de kilomètres). Les points de Lagrange – ou points d’oscillation – sont des zones particulières de l’espace dans lesquelles un troisième objet de plus petite masse est maintenu en équilibre gravitationnel entre deux corps célestes plus grands, tels que la Terre et la Lune (ou la Terre et le Soleil). . En d’autres termes, il maintient toujours la même position. Le révolutionnaire télescope spatial James Webb a été envoyé sur l’un de ces points (L2 Soleil – Terre). Les scientifiques pensent que le point L1 peut également maintenir stables des millions de tonnes de poussière lunaire et protéger efficacement la Terre.

Selon les calculs des experts, l’atténuation du rayonnement solaire qui serait obtenue avec ce « bouclier de régolithe » serait de 1,8%, soit 6 jours complets de Soleil complètement obscurci en l’espace d’un an. Cela permettrait de réduire un peu la « fièvre » de la Terre, mais comme indiqué, ce ne serait en aucun cas une solution alternative à la réduction des émissions, qui reste absolument fondamentale. De plus, comme l’expliquent les scientifiques, ce serait toujours une mission très coûteuse et complexe, en raison de la nécessité d’envoyer les machines pour extraire le régolithe et le canon pour le tirer dans l’espace vers la Lune. Une station spatiale lunaire serait également très probablement nécessaire pour surveiller l’écran anti-poussière.

Des idées de géo-ingénierie (solaire et non solaire) comme celle-ci sont de plus en plus proposées également à la lumière de la réduction des coûts des missions spatiales. Récemment, une équipe de recherche dirigée par des scientifiques du Pacific Northwest National Laboratory à Richland a proposé de fertiliser les océans avec des nanoparticules à base de fer pour favoriser la croissance du phytoplancton, c’est-à-dire du plancton végétal capable de capter le CO2 de l’atmosphère et de réduire l’impact du réchauffement climatique. Les détails de la nouvelle recherche « Dust as a solar shield » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité PlOS Climate.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :