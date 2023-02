Honor Magic 5 Pro et Ultimate : charge rapide 66W confirmée

Honor sortira la série Magic 5 à la fin du mois, qui comprendra quatre nouveaux appareils. Les modèles Honor Magic 5 Ultimate ont récemment reçu la certification chinoise obligatoire, révélant leurs capacités de charge de 66 W (11 V/6 A). Il s’agit d’une diminution significative par rapport à la charge rapide de 100 W de leurs prédécesseurs. Mais ces nouveaux modèles devraient compenser les utilisateurs avec d’autres fonctionnalités avancées.

Charge de 66 W dans la série Honor Magic 5

Les Honor Magic 5 Pro (PGT-AN10) et Magic 5 Ultimate (PGT-AN20) seront compatibles avec le chargeur HW-110600C00. Ces chargeurs seront dotés de la technologie Honor SuperCharge à 66W. En utilisant l’adaptateur approprié, les téléphones peuvent également se recharger à 40W ou 10W.

Chipset Snapdragon 8 Gen 2

Alors que la charge rapide a été réduite, les Magic 5 Pro et Magic 5 Ultimate devraient mieux fonctionner. C’est à cause du nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agit d’un chipset économe en énergie et les téléphones durent plus longtemps, même en cas d’utilisation intensive. Les deux téléphones seront plus puissants et efficaces que leurs prédécesseurs. Avec l’ajout du chipset Snapdragon 8 Gen 2, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience plus fluide et plus rapide. SD 8 Gen 2 rend ces appareils idéaux pour les consommateurs d’énergie et intensifs.

Objectif périscope et appareil photo Quad 50 MP

La rumeur veut que le Magic 5 Pro et le Magic 5 Ultimate auront des caméras quad 50 MP, éventuellement avec un objectif périscope. Cette combinaison de technologie d’appareil photo avancée et du chipset Snapdragon 8 Gen 2 offrira sans aucun doute aux utilisateurs une expérience photographique fantastique.

Prix ​​de la série Honor Magic 5

Selon des fuites récentes, la série Honor Magic 5 sera disponible dans diverses configurations de stockage et de RAM, telles que 8 Go de RAM + 256 Go de stockage, 12 Go de RAM + 256 Go de stockage et 12 Go de RAM + 512 Go de stockage. Ces variantes coûteront aux utilisateurs entre 4 999 Yuan (696 $) et 7 999 Yuan (1 113 $). Les modèles supérieurs et hauts seront chers.

Une variante RAM Stockage Prix ​​(CNY) Prix ​​($) HONOR Magic 5 (base) 8 Go 256 Go 4 999 696 $ HONOR Magic 5 (base) 12 Go 256 Go 5 399 751 $ HONOR Magic 5 (base) 12 Go 512 Go 6 199 862 $ HONOR Magic 5 Pro 8 Go 256 Go 5 999 835 $ HONOR Magic 5 Pro 12 Go 256 Go 6 399 891 $ HONOR Magic 5 Pro 12 Go 512 Go 7 199 1 000 $ HONOR Magic 5 Édition Prestige 12 Go 512 Go 7 999 1 113 $

La variante de base Honor Magic 5, avec un prix de départ de 696 $, est un choix rentable pour les consommateurs. Dans l’ensemble, la série Honor Magic 5 semble prometteuse, avec des fonctionnalités telles que la charge rapide de 66 W et le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et des caméras impressionnantes. Ce sera cher à coup sûr, mais en même temps, les fonctionnalités en valent la peine. Cependant, seul le temps nous le dira. Il sera intéressant de voir comment les appareils se comportent sur le marché et comment ils se comparent au Samsung Galaxy S23 Ultra et à l’iPhone 14 Pro.