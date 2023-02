Top 5 des meilleurs trackers de fitness à petit budget en 2023

Les bracelets intelligents sont des gadgets portables et ils sont devenus de plus en plus accessibles. Les gens recherchent des groupes capables d’enregistrer leurs activités sans se ruiner. Nous pouvons vous aider à trouver un tracker de fitness à bas prix pour vos entraînements réguliers ou un parcours de fitness plus approfondi. Nous examinerons les cinq meilleurs trackers de fitness que vous pouvez acheter pour moins de 100 $ en 2023.

Meilleurs trackers de fitness à moins de 100 $ en 2023

Vous cherchez un moyen peu coûteux de suivre vos objectifs de remise en forme ? Nous sommes là pour vous ! Nous avons parcouru le marché pour trouver les meilleures options budgétaires de suivi de la condition physique riches en fonctionnalités et précises. Alors, commençons avec les meilleurs trackers de fitness à bas prix sur le marché !

1. Bande Xiaomi Mi 7

Pour commencer, nous avons le Xiaomi Mi Band 7, un groupe intelligent riche en fonctionnalités qui ne cassera pas la banque. De plus, l’affichage sur le Mi Band 7 est un écran AMOLED micro-incurvé 2D de 1,62 pouces, à la fois lumineux et clair. Les sangles du bracelet intelligent sont aussi larges que l’écran.

Le Mi Band 7 est une véritable centrale électrique parmi les meilleurs trackers de fitness. Plus d’une centaine de modes sportifs, le suivi du niveau d’oxygène dans le sang et d’autres capteurs sont intégrés. Pour le prix, la durée de vie de la batterie est exceptionnelle, pouvant durer jusqu’à deux semaines sur une seule charge.

Avantages:

Prix ​​compétitif

Batterie longue durée

Il existe une pléthore de modes sportifs parmi lesquels choisir.

Apparence élégante

Écran OLED

Les inconvénients:

Obtenez-le d’Amazon

2. Charge Fitbit 5

Fitbit est un nom bien connu, et l’un de ses trackers de fitness ou d’un groupe intelligent les plus vendus est le Fitbit Charge 5. L’écran tactile de 1,04 pouces du Charge 5 peut être personnalisé avec différents visages. Le groupe a plusieurs fonctions liées à la santé qui sont extrêmement utiles.

Avec le Charge 5, vous pouvez suivre vos progrès dans divers sports d’intérieur et d’extérieur. Une charge peut durer jusqu’à une semaine, ce n’est donc pas un facteur décisif. Avec un prix de 144 $, le Fitbit Charge 5 est le groupe intelligent le plus cher de cette liste. Cependant, si la fiabilité est une priorité, il n’y a pas de meilleur choix que celui-ci.

Avantages:

Une marque connue dans le groupe intelligent

Une large gamme d’outils de suivi de la santé

Disposition d’écran personnalisable

Longue durée de vie de la batterie

Les inconvénients:

Comparé à d’autres options, celui-ci est assez cher

Un récepteur GPS interne est absent.

Obtenez-le d’Amazon

3. Bande Huawei 7 2022

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Nous passons maintenant au tout dernier groupe intelligent de Huawei, le Band 7 2022. Le Huawei Band 7 2022 dispose d’un écran AMOLED lumineux et net de 1,47 pouces. Le groupe est livré avec une grande variété de façades pour répondre à différents goûts.

Les fonctionnalités intelligentes, sportives et de santé abondent dans le Huawei Band 7 2022. De plus, il prend en charge la charge sans fil rapide. La durée de vie de la batterie est excellente, pouvant durer jusqu’à une semaine sur une seule charge. Avec un prix de seulement 64 $, le Huawei Band 7 2022 est un excellent choix pour ceux qui ont un budget limité.

Avantages:

Écran AMOLED économique avec chargement sans fil rapide et autonomie prolongée de la batterie

Les inconvénients:

Il lui manque la fonctionnalité des bandes intelligentes qui coûtent plusieurs fois plus cher.

PAS DE GPS

Obtenez-le d’Amazon

4. Fitbit Inspire 3

La bande intelligente Inspire 3 de Fitbit est une option de haute qualité à un prix raisonnable. Son écran rectangulaire de 1,54 pouces et son design élégant s’accordent parfaitement avec le bracelet. L’Inspire 3 a tout ce dont vous avez besoin pour surveiller votre santé et votre forme physique. Toutes les fonctionnalités de la bande Fitbit sont révélées aux côtés de l’application mobile qui l’accompagne.

Avantages:

C’est bon marché par rapport aux autres options Fitbit.

Il a une excellente disposition et l’écran est un rectangle standard.

Utilise l’application Fitbit ensemble pour une évaluation plus complète.

Des statistiques sur l’activité physique et la santé sont enregistrées.

Les inconvénients:

Toujours plus onéreux que les alternatives à Fitbit présentées ici.

Cette option peut être moins riche en fonctionnalités que d’autres en raison de l’absence de surveillance SpO2.

Obtenez-le d’Amazon

5. Garmin VivoSmart 4

Le vivosmart 4 de Garmin est un bracelet intelligent simple et dédié. Le bracelet est résistant à l’eau et possède un petit écran, vous pouvez donc le porter en nageant sans vous soucier de l’endommager. Il possède de nombreuses fonctionnalités innovantes de suivi de la santé et des sports, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui souhaitent surveiller leur forme physique et leur bien-être. Le prix de base est de 98 $, mais des lots plus chers et des accessoires innovants peuvent être achetés séparément.

Avantages:

Style de conception minimaliste et simple

Suivi de votre santé et de votre condition physique sous la pluie

Les prix commencent à un niveau bas

Les inconvénients:

Lecture sur un appareil portable

Il n’y a pas de surveillance des niveaux de SpO2.

Même la charge sans fil rapide n’est pas une option.

Obtenez-le d’Amazon

Ce sont les trackers de fitness les plus impressionnants et les meilleurs que vous puissiez obtenir en 2023. Que vous recherchiez un groupe avec un grand écran, un résistant à l’eau ou un suivi de votre forme physique et de votre santé, vous le trouverez sur cette liste. Choisissez-en un, attachez-le à votre poignet et commencez à surveiller les progrès de votre santé comme un pro !