Quelles sont les étranges lignes de lumière repérées dans le ciel nocturne d’Hawaï

La séquence étrange de faisceaux laser a récemment été capturée sur vidéo connectée à un télescope sur le plus haut sommet d’Hawaï. Voici ce que c’est.

La séquence de lumière laser capturée par

Une caméra attachée à un télescope au sommet du plus haut sommet d’Hawaï a récemment capturé une vidéo étrange d’une séquence de faisceaux laser traversant le ciel nocturne pendant un peu plus d’une seconde. Les longues lignes de lumière verte brillante, perpendiculaires à la surface de la terre, sont apparues le 28 janvier, clignotant une à une en succession rapide.

Comme le montrent les images obtenues par la Subaru-Asahi Star Camera, la caméra appartenant à l’Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ) et à l’agence de presse japonaise Asahi Shimbun qui est utilisée pour diffuser en direct le ciel nocturne depuis le télescope Subaru sur le Mauna Kea, le d’étranges lignes laser ont été repérées juste avant 2h00 du matin. Un traitement ultérieur a montré que les lignes étaient parallèles et parfaitement espacées dans un motif rappelant la pluie de code vert qui défile sur l’écran pendant les films Matrix. Mais plutôt que d’être un problème de réalité virtuelle, les experts pensent que la séquence laser provient d’un vaisseau spatial de la NASA.

Plus précisément, les faisceaux laser auraient été émis par un appareil à bord du satellite ICESat-2 de la NASA, selon ce qui a été communiqué par les responsables du NAOJ le Twitter. Le satellite, qui fait partie du système d’observation de la Terre de l’Agence spatiale américaine, suit les changements dans la cryosphère – la partie variable de la surface de la Terre couverte ou remplie d’eau solide, comme la neige, la glace de mer, la glace des lacs et des rivières, les icebergs, les glaciers, la glace les calottes glaciaires et le pergélisol – et la couverture nuageuse causée par le changement climatique.

Pour ce faire, ICESat-2 intègre un instrument, appelé Advanced Topographic Laser Altimeter System (ATLAS), qui utilise des faisceaux laser pour déterminer la distance à une surface, en mesurant le temps nécessaire à la lumière réfléchie pour revenir au récepteur. La séquence observée au-dessus d’Hawaï serait donc le résultat de certaines de ces impulsions laser, dont chacune est composée d’environ 20 000 milliards de photons.

La vue inhabituelle n’est pas le seul effet de lumière capturé par la Subaru-Asahi Star Camera au cours du mois dernier. Le 18 janvier, il a repéré un « vortex » en forme de galaxie spirale qui se déplaçait rapidement au-dessus du Mauna Kea. Les experts ont découvert plus tard que la spirale incandescente était le résultat de la lumière du soleil brillant à travers un nuage de carburant de fusée gelé, qui avait été éjecté d’une fusée SpaceX, peu de temps après le déploiement d’un satellite GPS militaire et avant qu’il ne s’écrase à nouveau sur terre.

