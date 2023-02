Galaxy S23 et iPhone 15 : n’achetez aucun « Ultra », vous avez une meilleure option !

Le Galaxy S23 Ultra a volé le point culminant de l’événement Unpacked. Et même s’il s’agit d’un excellent téléphone avec un matériel bestial, ce ne sera pas le seul téléphone phare « Ultra » grand public de cette année. L’industrie n’a pas encore vu ce que l’iPhone a à offrir avec le « iPhone 15 Pro Max », ou devrions-nous dire le « iPhone 15 Ultra ».

Peu importe le nom, l’iPhone « Ultra » devrait débarquer à la mi-septembre. Et il va sans dire que l’iPhone « Ultra » contiendra toutes les cloches et tous les sifflets que les utilisateurs d’iPhone pourraient souhaiter. Mais, ça ne va pas être bon marché. Comme le Galaxy S23 Ultra, l’iPhone 15 « Ultra » sera probablement très cher.

Donc, cela soulève la question, devriez-vous réellement acheter un téléphone « Ultra » cette année ? Nous pensons autrement ! Il y a une meilleure option pour vous!

Le Galaxy S23 et l’iPhone 15 « Plus » auront la meilleure autonomie de batterie

Bien que l’iPhone 15 Plus ne soit pas encore sorti, vous ne pouvez pas oublier que l’iPhone 14 Plus était le roi de la durée de vie de la batterie de la série 14. Et le cas est à peu près le même pour le Galaxy S23 Plus dans la nouvelle gamme S23.

En fait, le géant de Cupertino est allé encore plus loin pour augmenter la durée de vie de la batterie du prochain iPhone 14 « Plus ». Apple a commercialisé ce téléphone en gros et en gras, affirmant qu’il avait la « plus longue durée de vie de la batterie » sur un iPhone. Et la firme de Cupertino n’est pas si loin.

Les critiques ont également affirmé que l’iPhone 14 Plus était encore meilleur que le 14 Pro Max en termes d’autonomie de la batterie. Et pour vous donner une perspective, l’iPhone 14 Plus était beaucoup moins cher que le 14 Pro Max. Eh bien, nous nous attendons à voir la même tendance se poursuivre avec l’iPhone 15 Plus.

À propos du Galaxy S23 Plus, Samsung prétend offrir « jusqu’à 27 heures de lecture vidéo » avec un seul changement. En comparaison, le S23 standard et le S23 Ultra peuvent offrir jusqu’à 22 et 26 heures, respectivement.

Des écrans plus grands sans le prix le plus élevé

Oui, le Galaxy S23 Plus est une version du modèle de base avec un grand écran et une batterie. Mais pouvez-vous vraiment obtenir de bons téléphones à grand écran avec des spécifications de qualité phare à bon marché ? Aucun droit? Eh bien, c’est un autre facteur où le Galaxy S23 Plus brille. Et le cas sera à peu près le même pour l’iPhone 15 Plus.

Le fait est que la plupart d’entre nous ne réalisent pas à quel point les grands écrans sont importants. Pour vous donner une idée, les modèles Plus de Samsung et d’iPhone mesurent généralement 6,6 et 6,7 pouces. Vous pouvez vous plonger pleinement dans les vidéos et les jeux avec un tel écran immobilier. Sans oublier que l’envoi de SMs deviendra également plus facile.

La plupart des gens ne perdront rien de significatif en obtenant le Galaxy S23 et l’iPhone 15 Plus

Le Galaxy S23 Plus actuel commence à 999 $. Bien que les détails des prix de la série iPhone 15 ne soient pas encore connus, l’iPhone 14 Plus commence à 899 $. Nous prévoyons que le 15 Plus se situera autour de ce prix. Et ces deux seront les seuls téléphones phares « haut de gamme » que vous pourrez obtenir à moins de 1 000 dollars en 2023.

Oui, vous perdez peut-être le stylet intégré et l’appareil photo 200 MP du Galaxy S23 Ultra. Néanmoins, les caméras du S23 Plus sont très performantes. La même chose vaut pour la performance.

En fait, nous sommes même assez courageux pour dire que les modèles Plus seront plus que suffisants pour la plupart des gens. Donc, si vous n’avez vraiment pas besoin des fonctionnalités « Ultra », il ne sert à rien d’obtenir les modèles haut de gamme de la gamme Galaxy S23 et de la série iPhone 15 qui sortira bientôt.