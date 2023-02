Comment Hollywood ouvre la fontaine de jouvence avec la technologie de vieillissement

Pourquoi c’est important : L’un des changements les plus importants que nous constatons à Hollywood est l’utilisation accrue de la technologie de vieillissement. Cela peut rendre les acteurs beaucoup plus jeunes à l’écran, au point qu’ils pourraient jouer des personnages plusieurs décennies plus jeunes qu’eux. Ce changement change non seulement la façon dont les films sont faits, mais aussi la façon dont les acteurs sont choisis. De plus, cela peut aider à créer une histoire plus crédible et convaincante pour le public.

Les personnages que nous voyons à l’écran adhèrent généralement aux lois de l’espace et du temps. Par exemple, lorsqu’un réalisateur veut montrer une scène de l’enfance du protagoniste, il choisit généralement un enfant acteur qui ressemble à la version adulte du personnage. Mais que se passe-t-il si un personnage adulte doit apparaître comme il l’a fait dans sa jeunesse ? C’est là que la technologie de vieillissement entre en jeu.

Hollywood A-lister Harrison Ford a subi une cure de jouvence numérique pour son rôle dans le prochain film, Indiana Jones et le cadran du destin. Il n’est cependant pas le seul artiste à avoir reçu une cure de jouvence numérique avec l’aide de l’IA. Ici, un film de Robert Zemeckis mettra en vedette Tom Hanks, Robin Wright et d’autres membres de la distribution jouant des versions plus jeunes d’eux-mêmes.

Notamment, jusqu’à un certain point, les maquilleurs étaient responsables de tous les meilleurs relookings d’acteurs. L’une des premières technologies permettant de modifier l’âge d’un acteur est la cosmétique. Les films étaient autrefois réalisés sur des films granuleux, ce qui aidait à dissimuler les supercheries de maquillage. Le spectateur ne pouvait pas discerner les détails subtils du visage d’un acteur dans les films d’époque car le niveau de résolution était inférieur. Mais le maquillage n’est plus une option avec le cinéma numérique et haute résolution d’aujourd’hui.

Le vieillissement d’un acteur a parcouru un long chemin depuis l’époque des prothèses et des perruques. On l’a notamment vu dans la scène de Kurt Russell dans le deuxième film des Gardiens de la Galaxie. Son apparence rajeunie était si crédible que les téléspectateurs n’ont même pas réalisé qu’il s’agissait de CGI. D’autres ont quelque peu échoué dans leur tentative, comme Al Pacino et Robert De Niro dans The Irishman de Martin Scorsese, où le vieillissement a fini par distraire de nombreux spectateurs.

Lorsque vous voyez des acteurs vieillissants dans des films, vous voyez généralement le résultat d’une animation CGI intense et d’effets visuels. Les acteurs sont filmés avec de minuscules marqueurs attachés à leur visage pour créer un look vieilli réaliste. Cela permet aux éditeurs de créer une version 3D de la tête qui est ensuite synchronisée avec les mouvements de la tête de l’acteur. Enfin, des « taches » d’un nuage de points sont ajoutées à la peau de l’image originale pour lui donner un aspect plus jeune.

Le vieillissement a été accueilli avec des critiques mitigées jusqu’à présent. Certains soutiennent qu’il serait préférable de vieillir Harrison Ford plutôt que de confier à un autre acteur l’un de ses rôles emblématiques, d’autres pensent qu’il n’y a aucune justification pour qu’un individu ait 80 ans et pourtant semble avoir la quarantaine.

À l’heure actuelle, la technologie de vieillissement est encore assez coûteuse. Seuls les grands studios hollywoodiens peuvent se permettre de l’utiliser. Un modèle de tête numérique coûte environ un million de dollars, et chaque image avec son animation peut coûter entre trente et cent mille dollars, selon sa complexité.