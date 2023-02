Après 500 ans et quelques algorithmes, la correspondance secrète de Mary Stuart, la reine d’Écosse a été déchiffrée

Les lettres montrent la résistance de la reine d’Ecosse, qui jusqu’au bout a tenté de tisser de nouvelles alliances pour échapper à la captivité et conquérir le trône.

Un informaticien français, un pianiste allemand et un physicien japonais sont entrés à la Bibliothèque nationale de France à Paris. L’histoire ne se termine pas par un croquis de blague, mais par un succès cryptomonnaie. Ils ont en effet déchiffré 57 lettres secrètes de Mary Stuart Queen of Scots, 436 ans après sa mort. Grâce à des algorithmes informatiques, des analyses linguistiques et des techniques de décodage manuel, ils ont réussi à ajouter une pièce de plus pour mieux raconter l’histoire controversée et tragique de la reine trahie. Une histoire faite de complots, d’emprisonnement et de décapitation.

Maria Stuarda, si vous préférez Mary Stuart en français, n’a pas eu la vie facile. A neuf mois elle est sacrée reine de droit divin, à 44 ans elle est tuée par sa cousine Elizabeth I qui lui tranche la tête pour s’assurer le trône d’Angleterre. Entre les deux se trouvent des piles de lettres qui ont exprimé sa résistance. Pour cette raison même, après avoir visionné la correspondance, John Guy, chercheur en histoire au Clare College de Cambridge et auteur de Queen Of Scots: The True Life of Mary Stuart, a déclaré à CNN: « C’est une recherche étonnante et ces lettres marquent le plus nouvelle découverte importante sur Mary Queen of Scots pendant 100 ans ».

Les protagonistes de l’entreprise sont George Lasry, informaticien et cryptographe français, Norbert Biermann, pianiste et professeur de musique allemand, et Satoshi Tomokiyo, physicien japonais. Ils travaillent ensemble depuis 10 ans pour décrypter des documents historiques. Larsy est également membre du projet DECRYPT, pour numériser et transcrire des codes.

Ce qui a été trouvé dans les lettres de Maria Stuarda

« Mary, reine d’Écosse, a laissé derrière elle un grand nombre de lettres conservées dans diverses archives », a déclaré Lasry dans un communiqué. « Il y avait des preuves antérieures, cependant, que d’autres lettres de Mary Stuart manquaient à celles recueillies, telles que celles citées dans d’autres sources mais non trouvées ailleurs. Les lettres que nous avons déchiffrées font probablement partie de cette correspondance secrète perdue. »

En effet, en 19 ans d’emprisonnement, Maria Stuarda a beaucoup écrit. Pour nouer de nouvelles alliances, des échappatoires, recrutez des messagers capables de déborder vos ennemis. Comme l’explique Guy, les lettres montrent « Mary Stuart comme une analyste astucieuse et prudente des affaires internationales ». Les écrits mettent en lumière sa relation avec Michel de Castelnau, sieur de la Mauvissière, ambassadeur de France en Angleterre, qui était car elle était une précieux allié, car c’est lui qui a remis la correspondance de Maria à ses amis en France.

Les lettres racontent également une bonne histoire sur l’emprisonnement de Maria Stuarda, qui a écrit à ses proches pour se plaindre des traitements, de sa santé négligée et du fait que les négociations avec Elizabeth I étaient en fait une farce de mauvaise foi depuis le début. Il ne cache même pas son aversion pour ses geôliers, et son angoisse pour son fils, qui deviendra plus tard le roi Jacques Ier, enlevé en 1582. Les écrits révèlent aussi les tentatives de corruption et d’évasion d’une reine qui résista, jusqu’au fin.

Comment le code a été craqué

« Déchiffrer le code n’était pas un moment eureka, cela a pris un certain temps. Chaque fois, c’était comme éplucher une autre couche d’oignon », a déclaré Lasry. Grâce aux algorithmes, les chercheurs ont réussi à rendre lisible 30% du texte, puis ils ont analysé manuellement les symboles et par tâtonnements ils ont décodé le code. « C’est comme résoudre un très grand jeu de mots croisés », a expliqué Lasry. « L’essentiel de l’effort a été de transcrire les lettres chiffrées (150 000 symboles au total) et de les interpréter : 50 000 mots, c’est de quoi remplir un livre. »

Pour résoudre l’énigme, l’équipe a comparé les lettres avec des documents relatifs à Maria Stuarda conservés à la British Library de Londres, en essayant de retrouver des figures similaires. « Nous avons déchiffré des chiffres plus difficiles, et nous avons déchiffré une lettre occasionnelle d’un roi ou d’une reine, mais rien comparé à 50 nouvelles lettres de l’une des figures historiques les plus célèbres », a déclaré Lasry.

« Dans notre article, nous ne fournissons que des interprétations initiales et des résumés des lettres », a déclaré Lasry. « Une analyse plus approfondie par des historiens pourrait conduire à une meilleure compréhension des années de captivité de Maria. Ce serait aussi formidable, potentiellement, de travailler avec des historiens pour produire un livre édité de ses lettres déchiffrées, annotées et traduites. »