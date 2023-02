Ce qui ne colle pas dans la vidéo avec le comportement « étrange » des oiseaux avant le tremblement de terre en Turquie

Tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Une vidéo devenue virale sur Twitter montre plusieurs oiseaux se comportant de manière erratique avant le tremblement de terre en Turquie. Mais en est-il vraiment ainsi ? Voici ce que nous savons de la capacité des animaux à prédire les événements sismiques.

Une vidéo virale sur Twitter relancée par la chaîne OsinTV montre de nombreux oiseaux perchés au sommet d’arbres dénudés et se comportant apparemment de manière inhabituelle. Les images, selon sa description, auraient été tournées peu avant le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a secoué la Turquie et la Syrie le 6 février 2023, faisant des milliers de victimes et des ravages sur des centaines de kilomètres. La vidéo viendrait de Turquie. Sur Internet, il est présenté comme une démonstration du fait que les animaux – et les oiseaux en particulier – seraient capables de percevoir à l’avance les tremblements de terre, se comportant d’une manière différente que d’habitude, agités, avant que la Terre ne libère l’énorme quantité d’énergie dans le forme de chocs sismiques. Mais comment ça va vraiment ?

Le comportement « anormal » des oiseaux avant le tremblement de terre en Turquie, selon une vidéo diffusée sur Twitter. Crédit : Osin TV/Twitter

Tout d’abord, il faut souligner qu’il n’est pas possible de déterminer l’authenticité de la vidéo, donc on ne sait pas quand ni où elle a été réellement enregistrée. Vous pouvez y lire le filigrane « avia.pro », un site russe où – du moins sur la page d’accueil – ne sont pratiquement rapportées que des informations sur la guerre en Ukraine. En supposant qu’il a été filmé en Turquie, il n’a probablement pas été pris peu de temps avant le tremblement de terre, puisque le tremblement de terre s’est produit vers 04h17 heure locale, alors que les images se réfèrent probablement à la soirée (bien qu’il ne soit pas facile de comprendre l’heure exacte du jour).

Les oiseaux présentés dans la vidéo sont des choucas, d’après ce que l’on peut comprendre de leurs cris. Les petits corvidés semblent simplement intéressés à chercher un perchoir libre où ils pourront se reposer la nuit. Leurs vols qualifiés de « nerveux » et les vocalisations émises, en effet, ne semblent en rien s’écarter du comportement normal de ces oiseaux intelligents. Malgré cela, il existe un florilège de posts sur internet qui soulignent la capacité des oiseaux à percevoir à l’avance un danger extrême, un sixième sens qui les pousserait « à se comporter de façon étrange juste avant le tremblement de terre ».

Comme le souligne l’United States Geological Survey (Institut géologique des États-Unis – USGS) depuis l’Antiquité on parle de la capacité des animaux à percevoir à l’avance les événements sismiques, grâce à des sens particulièrement aiguisés. Par exemple, on sait que la sensibilité auditive humaine ne permet pas la perception de sons d’une fréquence supérieure à 16 000-20 000 Hertz (Hz), alors que les chiens et les chats peuvent atteindre respectivement 60 000 – 70 000 Hz, explique le CICAP. Les tremblements de terre sont caractérisés par deux types d’ondes, la P, plus rapide, et la S, plus lente et plus grosse. L’USGS indique que des animaux aux sens très développés pourraient percevoir un tremblement de terre dès l’arrivée des ondes P rapides (qui échappent aux humains mais pas aux sismomètres) et donc se sauver avant l’arrivée de secousses catastrophiques. Mais on parle de secondes tout au plus, alors que souvent la capacité prédictive des animaux, avec des manifestations présumées de schémas comportementaux inhabituels, interviendrait des jours voire des semaines avant un événement majeur. Mais il n’y a aucune preuve scientifique pour le prouver.

Il est clair que certains précurseurs de séismes peuvent être perçus prématurément par les animaux, comme en témoigne l’USGS. Par exemple, « l’inclinaison du sol, les changements des eaux souterraines et les changements de champ électrique ou magnétique » pourraient être détectés d’une manière ou d’une autre. Par exemple, on sait que les oiseaux et les cétacés migrent en exploitant le champ magnétique terrestre, et ses variations, comme celles induites par les orages géomagnétiques, ont été associées à l’échouage de grands mammifères marins comme les cachalots. Ce ne serait pas de la science-fiction d’imaginer que les variations induites – même minimes – par la déformation des roches d’une faille (qui est sur le point d’activer et de libérer une énorme quantité d’énergie) pourraient être perçues à l’avance. Mais comme précisé, il n’existe aucune preuve scientifique permettant d’affirmer que les animaux modifient leur comportement pour cette raison. Comme le souligne le CICAP, de plus, de nombreuses observations sont anecdotiques, isolées, qui n’émergent que parce qu’elles sont associées à un fort séisme vécu de première main. Combien de fois les animaux se comportent-ils de manière « étrange » et nous n’en tenons pas compte précisément parce qu’alors rien ne se passe ?

Dans l’étude « Review: Can Animals Predict Earthquakes? » publiés dans le Bulletin of Seismological Society of America par une équipe de recherche du Centre allemand de recherche en géosciences, les scientifiques ont analysé 180 articles consacrés au comportement des animaux avant un tremblement de terre. Les conclusions mettent en évidence de « fortes faiblesses et déficits » à l’appui de la théorie selon laquelle les animaux sont effectivement capables de prédire un séisme, modifiant par conséquent leur comportement. Aucune relation de cause à effet n’a été trouvée entre l’éthologie altérée et le tremblement de terre imminent. D’autre part, l’étude de 2015 « Tornadic Storm Avoidance Behavior in Breeding Songbirds » – publiée dans la revue scientifique faisant autorité Cell – a déterminé que certains oiseaux chanteurs migrateurs sont capables de percevoir les infrasons des tornades entrantes, ils sont donc capables de se déplacer et de se rendre à sécurité avant que le phénomène ne frappe.

À la lumière de ces prémisses, il n’est pas possible d’affirmer ou de nier avec certitude si les animaux sont réellement capables de percevoir à l’avance l’arrivée d’un tremblement de terre, mais pour le moment, les preuves scientifiques ne soutiennent pas l’hypothèse la plus suggestive. Après tout, les observations menées au Japon ont clairement montré que les chiens et les chats très souvent ne remarquent absolument rien avant des tremblements de terre d’une magnitude catastrophique. Il n’y a aucune preuve à l’appui de cette capacité prédictive, encore moins dans le cas de vidéos d’origine douteuse comme celle consacrée aux choucas filmée (éventuellement) en Turquie.

