Failles et séismes anatoliens en Turquie, les analogies avec la faille de San Andreas en Californie

Le système de la zone anatolienne qui fait de la Turquie l’une des régions à plus haut risque sismique de la Méditerranée est de type transcurrent, comme celui situé sur la côte ouest des USA.

La faille nord-anatolienne est une grande faille transformante dans laquelle deux plaques tectoniques glissent l’une sur l’autre. Elle est de taille similaire à la faille de San Andreas en Californie et, comme la faille californienne, elle longe une marge continentale / Source : USGS, 2000.

Le puissant séisme et la forte réplique qui a suivi le lundi 6 février dans le sud de la Turquie, près de la frontière avec la Syrie, sont deux des plus de 70 tremblements de terre de magnitude 6,5 ou plus enregistrés depuis 1900 dans les principales zones de faille de l’est de l’Anatolie et du nord, les deux tectoniques frontières qui font de la région l’une des plus exposées au risque sismique en Méditerranée.

Le système de failles anatoliennes en Turquie

Les failles est et nord de l’Anatolie sont le résultat du mouvement de grandes parties de la croûte terrestre, appelées plaques tectoniques, les unes par rapport aux autres, et ensemble, elles règlent le mouvement vers l’ouest de la plaque anatolienne causé par la collision avec le bloc eurasien. Les deux sont transcourants (ou transformés) en ce que les deux blocs tectoniques ne glissent pas l’un sur l’autre, mais latéralement – la faille anatolienne orientale (qui forme la frontière entre la plaque anatolienne et la plaque arabique à gauche, tandis que la faille du nord de l’Anatolie (qui correspond à la frontière entre la plaque eurasienne et la plaque anatolienne) à droite – dont le mouvement détermine la libération de quantités d’énergie qui se propagent sous forme d’ondes sismiques.

Failles de la zone anatolienne et du Proche-Orient / Crédit : Jelican9/Wikipedia

Un exemple de ce type de fracture est la faille de San Andreas (ou faille de San Andreas), en Californie, qui forme la frontière tectonique entre les plaques Pacifique et nord-américaine.

Les analogies avec la faille de San Andreas

Bien que distant de plusieurs milliers de kilomètres, le système de failles anatoliennes est à certains égards similaire à la faille de San Andreas. Située sur la côte ouest des États-Unis, la faille de San Andreas est une faille décrochante droite, comme la structure nord de l’Anatolie, et les deux sont des transformations continentales avec des longueurs et des vitesses de glissement similaires.

La faille nord-anatolienne qui traverse le nord de la Turquie jusqu’à la mer Égée mesure 1 500 kilomètres de long, avec un taux de glissement de 6 à 10 mm par an, tandis que la faille de San Andreas s’étend sur environ 1 200 kilomètres à travers la Californie et, bien qu’elle se divise en trois segments, voit les villes de Los Angeles et de San Francisco (qui se trouvent de part et d’autre de la faille) se rapprocher à raison de 6 mm par an.

La faille de San Andreas en Californie. Les flèches montrent le mouvement relatif de la plaque nord-américaine (vers le sud-est) et de la plaque pacifique (vers le nord-ouest) / Crédit : USGS

Une autre analogie concerne leur position, qui longe une marge continentale (mer Noire et océan Pacifique), ainsi que la présence de bassins d’extension similaires, la mer de Marmara près d’Istanbul et la mer de Salton en Californie, sous lesquelles deux failles qui ont déclenché plusieurs tremblements de terre dans le passé, y compris ceux d’Izmit et de Düzce en août et novembre 1999. La fosse de Salton, en revanche, est généralement sujette à des essaims de tremblements de terre en migration.

