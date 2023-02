Le chinois Baidu lancera un service de type ChatGPT appelé Ernie Bot en mars

En bref : la Chine n’est pas en reste dans la révolution des chatbots. Après l’arrivée explosive de ChatGPT sur la scène et l’annonce par Google de sa propre technologie basée sur l’IA appelée Bard, le chinois Baidu a dévoilé sa version, appelée Ernie Bot, qui devrait arriver dans le pays en mars.

L’engouement autour de l’intelligence artificielle générative est monté en flèche depuis le lancement de ChatGPT en novembre dernier. Le service d’OpenAI a atteint 100 millions d’utilisateurs en seulement deux mois, ce qui en fait l’application grand public à la croissance la plus rapide de tous les temps ; il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre ce jalon.

Alors que Google se précipite pour lancer bientôt sa version du chatbot, Reuters rapporte que le géant chinois des moteurs de recherche Baidu a déclaré qu’il terminerait les tests internes sur un projet similaire en mars. Son modèle de langage basé sur l’IA, Ernie, acronyme de Enhanced Representation through Knowledge Integration, est en développement depuis 2019. Au cours de cette période, il a appris à effectuer des tâches telles que la compréhension du langage, la génération de langage et la génération de texte en image.

Une personne familière avec le sujet a déclaré qu’Ernie se lancerait d’abord en tant qu’application autonome avant que Baidu ne la fusionne avec le moteur de recherche de l’entreprise afin que la technologie puisse être utilisée pour aider avec les résultats des requêtes de recherche, un peu comme la façon dont Microsoft prévoit d’intégrer l’IA générative d’OpenAI dans Bing.

Comme pour de nombreuses sociétés Internet occidentales, Google et ses services sont interdits en Chine, donc Ernie pourrait être la première opportunité pour une grande partie de sa population d’interagir légalement avec un chatbot d’IA avancé. Reste à savoir s’il peut correspondre aux meilleures offres OpenAI et Google. Comme le souligne Reuters, Baidu a lancé sa propre version du Metaverse appelée XiRang, qui a été critiquée pour ne pas offrir une expérience très immersive ; Baidu prétend que c’est toujours un travail en cours. Ernie est en développement depuis quatre ans, donc le chatbot pourrait être un match pour chatGPT.

ChatGPT monétise son service avec le lancement d’une option d’abonnement de 20 $ par mois, appelée ChatGPT Plus, qui offre un accès prioritaire aux périodes de pointe, des temps de réponse plus rapides, plus de stabilité et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations. Le niveau est désormais disponible aux États-Unis, bien qu’il existe une liste d’attente pour ceux qui souhaitent s’inscrire.