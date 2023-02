Comment est-il possible que le tremblement de terre en Turquie ait également été ressenti au Groenland

Tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Le séisme de magnitude 7,9 a été détecté à plus de 5 500 kilomètres sur la côte est de l’État insulaire, environ huit minutes après le début de la secousse.

Les ondes du tremblement de terre qui a frappé la Turquie ont également été détectées au Groenland, à plus de 5 500 kilomètres / Image : Google Maps

Tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Les répliques du puissant tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie voisine lundi 6 février ont également été ressenties au Groenland, à plus de 5 500 kilomètres de l’épicentre, juste au nord de la ville turque de Gaziantep. C’est ce qui ressort des données des sismographes, qui ont détecté les ondes sismiques sur la côte est du Groenland environ huit minutes après le début de l’événement de magnitude 7,9. Le deuxième tremblement de terre mesurant 7,5 et plusieurs répliques ultérieures ont également atteint la côte est de l’État insulaire.

« Ondes sismiques – a déclaré la sismologue Tine Larsen du Geological Survey of Denmark and Greeland – ils ont d’abord atteint le sismographe sur l’île danoise de Bornholm, cinq minutes après le début du séisme. Huit minutes plus tard, ils ont atteint la côte est du Groenland, se propageant plus loin dans toute la région”. Environ neuf heures plus tard, un autre séisme de magnitude 7,5 a frappé le sud-est de la Turquie près de la ville d’Elbistan, à environ 130 km au nord du premier séisme. « Nous avons enregistré à la fois des tremblements de terre et plusieurs autres répliques au Danemark et au GroenlandLarsen a ajouté.

Mais comment est-il possible que des ondes sismiques se soient propagées sur une si grande distance ? Clairement ressenties aussi à Chypre, en Egypte et au Liban, les ondes peuvent se propager à partir de la source sismique (en l’occurrence la faille anatolienne orientale) dans toutes les directions, selon le milieu qu’elles traversent (elles modifient leur vitesse en fonction de la densité du milieu) , se réfléchissant ou se réfractant sur les principales discontinuités.

L’étude de leur propagation nous a permis de reconstituer la structure interne de la Terre, nous permettant d’identifier les couches concentriques qui composent notre planète et même de comprendre que son noyau interne – une sphère chaude et dense de fer solide de la taille de Pluton – tourne séparément du reste de la planète. En fait, cette rotation n’a été découverte qu’il y a quelques décennies grâce à l’étude des doublets sismiques, c’est-à-dire des ondes qui parcourent le même chemin dans le noyau interne et peuvent être enregistrées à l’autre bout de la Terre.

Cela indique que, s’ils sont de magnitudes importantes, ils peuvent parcourir des distances supérieures au diamètre moyen de la planète (environ 12,7 mille km), il est possible qu’ils aient parcouru plus de 5 mille km le long de sa surface, sans que cela implique un déplacement définitif de matériaux. Sauf au voisinage de la source sismique, après le passage des ondes produites par la même source, les roches reviennent à leur position d’origine, produisant des vibrations appelées « déformations élastiques » en réponse à la contrainte, qui disparaissent lorsque la contrainte cesse.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :